Україна отримає 2,7 мільярда доларів від МВФ – Офіс президента

Україна отримає спеціальні права запозичення на понад 2,7 мільярда доларів позики від Міжнародного валютного фонду, повідомляє Офіс президента України за підсумками телефонної розмови президента Володимира Зеленського із директоркою-розпорядницею МВФ Кристаліною Ґеорґієвою.

За повідомленням, Київ отримає позику «безоплатно та без жодних додаткових умов».

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«Відповідне рішення ухвалила Рада керівників МВФ за пропозицією Крісталіни Ґеорґієвої задля допомоги у відновленні світової економіки, яка постраждала внаслідок пандемії коронавірусу. Всього між країнами буде розподілено спеціальні права запозичення (СПЗ) на суму 650 мільярдів доларів США», – повідомляє адміністрація президента.

У офісі очікують, що Україна отримає транш у понад 2,7 мільярда доларів 23 серпня.

Кристаліна Ґеорґієва повідомила 28 липня, що місія Міжнародного валютного фонду продовжить роботу в Україні у вересні.