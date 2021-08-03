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Україна отримає 2,7 мільярда доларів від МВФ – Офіс президента

ОП повідомив про позику за підсумками телефонної розмови президента Володимира Зеленського із директоркою-розпорядницею МВФ Кристаліною Ґеорґієвою (на фото)

Україна отримає спеціальні права запозичення на понад 2,7 мільярда доларів позики від Міжнародного валютного фонду, повідомляє Офіс президента України за підсумками телефонної розмови президента Володимира Зеленського із директоркою-розпорядницею МВФ Кристаліною Ґеорґієвою.

За повідомленням, Київ отримає позику «безоплатно та без жодних додаткових умов».

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«Відповідне рішення ухвалила Рада керівників МВФ за пропозицією Крісталіни Ґеорґієвої задля допомоги у відновленні світової економіки, яка постраждала внаслідок пандемії коронавірусу. Всього між країнами буде розподілено спеціальні права запозичення (СПЗ) на суму 650 мільярдів доларів США», – повідомляє адміністрація президента.

У офісі очікують, що Україна отримає транш у понад 2,7 мільярда доларів 23 серпня.

Кристаліна Ґеорґієва повідомила 28 липня, що місія Міжнародного валютного фонду продовжить роботу в Україні у вересні.

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