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Новини | Економіка

Міністр фінансів Марченко повідомив про результати переговорів з МВФ у Вашингтоні

Міністр фінансів Сергій Марченко ще у квітні заявляв, що Україна згідно зі взятими зобов’язаннями з МВФ «звужує коло невирішених питань»

Міністр фінансів України Сергій Марченко під час робочого візиту до Вашингтона зустрівся з представниками Міжнародного валютного фонду, повідомляє 9 липня сайт міністерства.

За цим повідомленням, «сторони домовились про тісну комунікацію та спільну роботу для можливості досягнення Staff level agreement (домовленість на рівні персоналу – ред.) у найближчий час».

Більш конкретних часових параметрів чи умов офіційне повідомлення не містить.

Переговори відбулися з директором Європейського департаменту Альфредом Камером, виконавчим директором МВФ Полом Гілберсом, главою місії МВФ в Україні Іванною Владковою Голлар, постійним представником МВФ в Україні Ваграмом Степаняном та іншими представниками команди МВФ.

«Підтримка МВФ є дуже важливою для України. І я вдячний за підтримку у проведенні реформ. Економічна ситуація в країні покращується, але для забезпечення макроекономічної стабільності Україні надзвичайно важливо бути у програмі співпраці з МВФ», – сказав за результатами обговорення Сергій Марченко.

Як вказано в повідомленні, «експерти МВФ зазначили, що рішення Конституційного суду України призвели до відкату антикорупційних зусиль, що потребує відповідної реакції з боку української влади».

У квітні 2021 року радник президента з питань економіки Олег Устенко говорив, що Україна наближається до отримання коштів від Міжнародного валютного фонду (МВФ), і другий транш за чинною програмою співпраці може бути перерахований до вересня.

За словами чиновника, для отримання грошей ще треба ухвалити кілька рішень. «Законопроєкти… стосовно і реформування судової системи, і антикорупційної архітектури, вони зараз на розгляді в парламенті», – наголосив Устенко.

Міністр фінансів Сергій Марченко також у квітні заявляв в інтерв’ю LB.ua, що Україна згідно зі взятими зобов’язаннями з МВФ «звужує коло невирішених питань».

У лютому Міжнародний валютний фонд завершив дискусії з представниками української влади. За підсумками візиту місії МВФ до України сторони не змогли досягти угоди про новий транш, оскільки Україні «потрібен більший прогрес».

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