Радник Зеленського: Україна до осені може отримати транш від МВФ

Україна наближається до отримання коштів від Міжнародного валютного фонду (МВФ), і другий транш за чинною програмою співпраці може бути перерахований до вересня, сказав радник президента України з питань економіки Олег Устенко в ефірі телеканалу «Україна 24».

«5 мільярдів доларів було зарезервовано для України, 2,1 мільярда ми отримали. Тривають дуже активні технічні консультації. На зв’язку з Міжнародним валютним фондом перебуває не лише міністр фінансів, а й голова Кабінету міністрів, і голова Національного банку України Кирило Шевченко, і глава Міністерства юстиції Денис Малюська, і Міністерство енергетики з ними на зв’язку. І теж перебуває на зв’язку з ними Офіс Президента. І я сказав би, що ми очікуємо на прогрес», – твердить Устенко.

За словами чиновника, для отримання грошей ще треба ухвалити кілька рішень.

«Законопроєкти… стосовно і реформування судової системи, і антикорупційної архітектури, вони зараз на розгляді в парламенті», – наголосив Устенко.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив в інтерв’ю LB.ua, що Україна згідно зі взятими зобов’язаннями з МВФ «звужує коло невирішених питань».

«Зараз ключові питання: вища рада правосуддя, антикорупційні реформи – це ключові питання, які становлять основну складність», – розповів Марченко.

Минулого тижня радник президента Олег Устенко заявляв, що перегляд програми співпраці України з Міжнародним валютним фондом треба завершити до липня.

На його думку, співпраця з МВФ допоможе Україні «пережити цей рік» та «стати на шлях сталого економічного зростання».

Голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко раніше заявляв, що місія Міжнародного валютного фонду має запрацювати в Україні у квітні цього року, після того, як втратить чинність встановлена урядом гранична ціна на газ для населення.

Він підкреслив, що ручне регулювання цін на газ не є єдиним зауваженням МВФ до України. За його словами, «також їх хвилює судова реформа та антикорупційне законодавство».

13 лютого Міжнародний валютний фонд завершив дискусії з представниками української влади. За підсумками візиту місії МВФ до України сторони не змогли досягти угоди про новий транш, оскільки Україні «потрібен більший прогрес».