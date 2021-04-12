Україна «може отримати» від МВФ близько 2,73 мільярда доларів у рамках СПЗ – голова НБУ

Україна може розраховувати на 2,73 мільярда доларів у рамках квоти на спеціальні права запозичення Міжнародного валютного фонду – про це заявив голова Національного банку України Кирило Шевченко за підсумками зустрічі з з директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером.

Шевченко розповів, що обговорив із Каммером ініціативу директорки МВФ Крісталіни Георгієвої щодо алокації спеціальних прав запозичення на суму 650 мільярдів доларів для посилення ліквідності світової економічної системи через поповнення міжнародних резервів держав-членів Фонду.

«Зважаючи на розмір квоти України (0.42%), наша держава може отримати близько 2.73 мільярда доларів, що сприятиме нарощенню золото-валютних резервів та покращенню, за нашою попередньою оцінкою, показника композитного критерію МВФ щодо достатності міжнародних резервів із поточного рівня 91% до близько 98%», – написав голова центробанку.

За його словами, Каммер висловив надію, що Україна долучиться до ініціативи полегшення боргового навантаження Судану, яка полягає, зокрема, в сплаті його боргу перед МВФ.

«Рішення не потребуватиме сплати реальних грошей від України, резерви під це Фонд вже зробив, але таке питання потребуватиме відповідного рішення уряду України. Кілька років тому Україна вже брала учать у подібній операції стосовно Сомалі», – пояснив Шевченко.

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Як повідомила пресслужба НБУ, онлайн-зустріч Шевченка та його заступника Юрія Гелетія з директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером відбулася 8 квітня. Вони обговорили зокрема поточний стан справ щодо виконання програми stand-by.

13 лютого Міжнародний валютний фонд завершив дискусії з представниками української влади. За підсумками візиту місії МВФ до України сторони не змогли досягти угоди про новий транш, оскільки Україні «потрібен більший прогрес».