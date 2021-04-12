НБУ посилив офіціний курс гривні на 7 копійок

Національний банк посилив курс гривні щодо долара – про це свідчать дані регулятора, оприлюднені 12 квітня.

У понеділок долар офіційно коштує 27,90 гривні проти 27,97 9 квітня.

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При цьому довідковий курс, встановлений Нацбанком опівдні 12 квітня, дорівнює 27 гривень 93 копійки.

За даними порталу «Мінфін», торги на міжбанківському ринку 12 квітня почалися з позначки 27,94-96 гривні за долар, до опівдня курс дещо посилився до 27 гривень 93-94 копійок.