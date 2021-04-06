Сума непогашених кредитів неплатоспроможних банків сягає 230 млрд грн – Фонд гарантування вкладів

Станом на квітень 2021 року в Україні сума незадоволених вимог кредиторів неплатоспроможних банків сягає 230 мільярдів гривень. Про це повідомили у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб у відповідь на запит Радіо Свобода.

«Сума виведених активів різниться по кожному банку. Та загалом для Фонду вихідною цифрою для розрахунку є сума незадоволених вимог кредиторів неплатоспроможних банків. На сьогодні вона сягає 230 млрд грн. Фактично це і є обсяг коштів, на повернення яких розраховує Фонд як установа, головною метою функціонування якої є захист інтересів кредиторів неплатоспроможних банків», – зазначили у фонді.

У ФГВФО розповіли, що із загальної суми незадоволених вимог кредиторів:

69,2 млрд грн – це незадоволені вимоги самого Фонду (кошти, витрачені Фондом на виплату гарантованого відшкодування вкладникам та ліквідацію банків);

майже 18,5 млрд грн – незадоволені вимоги НБУ;

3,45 млрд грн – незадоволені вимоги податкової служби до неплатоспроможних банків;

6,3 млрд грн – незадоволені вимоги державних банків;

137,2 млрд грн – вимоги інших кредиторів, у тому числі юридичних осіб, клієнтів неплатоспроможних банків.

У фонді також пояснили, що у світі більш розповсюдженою є практика добровільного врегулювання повернення таких активів.

«Як показує міжнародний досвід, розслідування в кримінальних провадженнях і судові процеси – це доволі тривалі механізми притягнення до відповідальності, тому у світі більш розповсюдженою є практика добровільного врегулювання. Саме розробка та реалізація єдиної державної стратегії у цьому питанні є тим каталізатором, який може пришвидшити такі процеси та зробити їх більш ефективними», – додали у ФГВФО.

У січні 2021 ФГВФО повідомив, що в 2020 році надходження коштів до банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, склали 4,3 мільярда гривень.