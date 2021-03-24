Фонд гарантування вкладів виставив на продаж активи банків на понад 4 млрд гривень

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про виставлення на продаж цього тижня активів банків, які ліквідуються, на 4,03 мільярда гривень. Про це Фонд повідомив 23 березня.

За повідомленням, йдеться про продажі, заплановані з 22 по 26 березня.

«На суму 3 879,31 мільйона гривень виставлено на продаж нерухоме майно, земельні ділянки та інші основні засоби банків, а на суму 151,35 мільйона гривень – права вимоги за кредитами. Крім того, цінні папери торгуватимуться за 0,06 мільйона гривень», – йдеться в повідомленні.

Читайте також: На міжбанку суттєво зросли котирування долара

Йдеться про продаж активів таких банків:

«Родовід Банк» – на загальну суму 3 702,44 мільйона гривень

«Діамантбанк» – 176,83 мільйона гривень

«КБ «Преміум» – 150,46 мільйона гривень

«Банк Камбіо» – 890 тисяч гривень

«Банк Велес» – 60 тисяч гривень

«ВТБ БАНК» – 40 тисяч гривень

У січні ФГВФО повідомив, що в 2020 році надходження коштів до банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, склали 4,3 мільярда гривень, повідомила пресслужба Фонду.