На міжбанку суттєво зросли котирування долара

На українському міжбанківському валютному ринку в другій половині дня котирування долара сягнули позначки 27,8 гривні, це лише частково відбив Нацбанк у офіційному курсі.

Національний банк України встановив на 24 березня курс 27 гривень 73 копійки за долар, це на 4 копійки більше за офіційний курс на сьогодні.

За даними Finance.ua, торги на міжбанку завершилися на рівні 27 гривень 79–81 копійка за долар, це на 12 копійок більше за рівень учорашнього закриття.

«На торгах по долару продовжує відчуватися перевага попиту, але активні продажі «Укрексімбанку» збили ажіотаж і котирування вище не йдуть», – відзначали за годину до завершення сесії фахівці сайту «Мінфін».

У широкому діапазоні 27,5–28,5 гривні за долар курс перебуває вже понад півроку – від вересня 2020-го.