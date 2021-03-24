SpaceX, електростанція та 5G: як американець на «угоді» з Уруським заробив мільйони доларів (розслідування)

Українські політики нерідко користуються послугами лобістів у США – здебільшого для того, щоб налагодити міжурядові контакти та покращити власний або партійний імідж на Заході. І це не заборонено. Але останній опублікований на сайті Мін’юсту США американсько-український звіт щодо надання лобістських послуг суттєво відрізняється від звичних. У ньому немає жодної конкретики – у чому саме ці послуги полягатимуть. У документі є лише назва компанії, яка обіцяє безоплатне лобіювання на користь українців – Diplomatic Trade, та два імені – американського бізнесмена Бенджаміна Баллаута та українського віцепрем’єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського.

Утім, українська влада заявила, що не співпрацює з Diplomatic Trade. Цей документ вивів журналістів на значно більшу історію. Про те, що цей же американський підприємець нібито збирається реалізувати в Україні за підтримки влади низку бізнес-проєктів. Серед яких потужна сонячна електростанція у Чорнобильській зоні відчуження, будівництво заводу з виробництва «зеленого водню» та запуск 5G-зв’язку. Але існування і цих домовленостей заперечили у віцепрем’єра Уруського та інших державних органах. Як Україна може стати інструментом у грі на американській фондовій біржі – про це у матеріалі Георгія Шабаєва та Тодда Прінса.

Лобістські контракти із відомими американськими компаніями для українського політикуму – не рідкість. Послугами лобістів зі США в різні роки користувалися і очільниця партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко , і президент Володимир Зеленський під час виборів 2019 року, хоч і заперечували це. Один із останніх контрактів щодо надання лобістських послуг, як виявили «Схеми» (спільний проєкт Радіо Свобода та «UA:Перший»), був підписаний в 2021 році в інтересах президентської партії «Слуга народу» .

Всі ці угоди мають перелік конкретних даних: в них вказані назви лобістських компаній та чіткі плани роботи, цілі і суми грошей, які спеціалісти із США отримували або продовжують отримувати за свої послуги. У березні цього року на сайті Міністерства юстиції США з’явилася угода, згідно із якою американська компанія Diplomatic Trade надаватиме лобістські послуги для віцепрем’єр-міністра та міністра з розвитку стратегічних галузей промисловості Олега Уруського. На умовах «pro bono», тобто – безкоштовно. Але незрозуміло, як саме лобісти збираються допомагати Уруському. Цього не зазначено в документі.

Про саму компанію також мало відомо – раніше вона не надавала такі послуги ані українцям, ані представникам будь-яких інших країн.

Примітно, що документ містить підпис тільки однієї сторони – керівника Diplomatic Trade Бенджаміна Баллаута.

У ньому також стоїть позначка, що це «угода або домовленість між реєстрантом та іноземною компанією, що не є результатом ані письмового оформлення, ані обміну листуванням між сторонами».

Більше деталей журналістам Радіо Свобода вдалось знайти у пресрелізі іншої компанії – Enerkon Solar International. Власник та керівник якої – той самий Бенджамін Баллаут. Він повідомив, що його фірма Diplomatic Trade виступить організатором зустрічей для Уруського в США з представниками компанії SpaceX – «задля досягнення домовленостей про запуск українського супутника на орбіту за допомогою ракетоносія компанії Ілона Маска». При чому, як повідомив Баллаут у розмові з журналістами Радіо Свобода – на прохання самого Уруського.

Журналісти Радіо Свобода звернулись із запитом до SpaceX з проханням про коментар, але відповіді поки не отримали. Редакція опублікує її, щойно отримає.

Лобісти не потрібні

Віцепрем’єр Олег Уруський підтвердив «Схемам», що планує візит до Сполучених Штатів, але повідомив, що організовує його Мінстратегпром та посольство США. Ніяких домовленостей з американськими лобістами щодо організації зустрічей з представниками SpaceX, стверджує Уруський, немає.

Більше того, 4 березня – за день до публікації на сайті Мін'юсту США звіту Diplomatic Trade в інтересах Уруського – голова комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха заявив, що зі SpaceX вже існує попередня домовленість про запуск українського супутника. «Ціна контракту – 1 мільйон доларів США, що є надзвичайно приємною для України ціною та увосьмеро нижчою за ту, яка була запланована від самого початку», – написав народний депутат у фейсбуці.

Що стосується листування з Diplomatic Trade, повідомив віцепрем’єр, воно справді було, але «не мало жодних зобов’язань» та «носило суто інформаційний характер».

«Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості не зверталось до жодної організації, в тому числі, американської Diplomatic Trade, з проханням надати лобістські або якісь інші послуги. Про те, що ця структура виступатиме організатором зустрічей з деякими американськими компаніями, стало відомо зі ЗМІ. Водночас, листування з Diplomatic Trade дійсно мало місце, але не мало жодних зобов’язань та носило суто інформаційний характер. Американська компанія запропонувала власні послуги, а Мінстратегпром – висловив вдячність за пропозицію та зацікавленість у розвитку українсько-американського співробітництва», – йдеться у відповіді Уруського.

Тобто американський бізнесмен Бенджамін Баллаут стверджує, що організовуватиме зустрічі для українського віцепрем’єра Уруського в США. А український уряд запевняє, що таких послуг лобістів не замовляв і не потребує, бо успішно домовляється про них через офіційні дипломатичні канали. Де правда?

Виявлення цієї, здавалось би дрібної суперечності, схоже, вивело журналістів Радіо Свобода на набагато більшу містифікацію.

В іншому публічному повідомленні компанії Баллаута Enerkon йдеться про те, що ця американська фірма нібито співпрацюватиме з урядом України ще в декількох великих бізнес-проєктах. Як підтвердження був згаданий офіційний лист від віцепрем’єр-міністра Уруського. Баллаут уточнив, що Enerkon і Кабмін підписали меморандум, згідно з яким американську компанію «нагородили» можливістю збудувати у Чорнобильській зоні відчуження потужну сонячну електростанцію та завод із виробництва «зеленого» водню. А також Enerkon планує взяти участь у створенні національного оператора 5G-зв’язку в Україні – на базі державного підприємства «Укрдорзв’язок».

Враховуючи те, що український віцепрем’єр заперечив надання американцями лобістських послуг, журналісти вирішили дослідити й інші анонсовані проєкти Бенджаміна Баллаута. Чи справді його компанія збирається налагоджувати 5G-зв’язок в Україні та будувати електростанцію у Чорнобилі? І головне – чи мають вони гарантії від української влади під це?

Найпотужніша сонячна електростанція у Чорнобилі?

Згадку про майбутнє будівництво сонячної електростанції у Чорнобильській зоні Enerkon Solar International, власником і керівником якої є згаданий Бенджамін Баллаут, журналісти знайшли на сайті самої компанії.

«За підтримки нашого підписаного Меморандуму про співпрацю ми зможемо побудувати на території ЧАЕС парову турбіну, що живитиметься від сонячної станції, когенераційну установку, яка буде виробляти до трьох гігават енергії після введення в експлуатацію. Крім того, ми плануємо збудувати завод із промислового виробництва водню, який вироблятиме «зелений» водень у промислових масштабах для подальшого продажу на ринках ЄС, де у нас вже є гарантії на закупівлі від Німеччини», – йдеться в заяві Enerkon.

Ця фірма називає себе «лідером у галузі енергетичних електростанцій та відновлюваних джерел енергії». Її станції, за даними самої компанії, встановлені у Китаї, країнах Африки та у США, а 90% своєї діяльності вона здійснює у Східній Європі та Африці.

Наприклад, в одному з пресрелізів керівник Enerkon Бенджамін Баллаут розповідає, вони будують сонячні електростанції в Мозамбіку потужністю близько 500 МВт, хоча торік місцеві ЗМІ повідомляли лише про 65 МВт загальної потужності альтернативних джерел енергії в країні.

Заявлене українське будівництво у Чорнобилі виглядає масштабніше. Але наскільки воно реалістичне? Раніше вже звучали розмови з боку влади про подібні інвестпроєкти на території зони відчуження. Зокрема, торік міністр екології та навколишнього середовища Роман Абрамовський в інтерв’ю виданню «Фокус» заявляв, що Чорнобильська зона може залучити інвестиції у виробництво «зеленого» водню і відновлювану енергетику. Про компанію Enerkon мови не йшло.

Колишня очільниця Державного агентства з управління зоною відчуження (ДАЗВ) Катерина Павлова вважає анонсований Enerkon проєкт «фантастичним».

«Мені як інженеру навіть страшно оцінювати сонячну станцію потужністю в 3 гігавати, адже найбільша в світі станція має потужність в 2,2 гігават. Цю інформацію можна трактувати лише як заяву некомпетентних осіб з метою піару», – заявила Павлова в коментарі «Схемам».

Є і технічні перешкоди для реалізації проєкту. За словами Катерини Павлової, для побудови такої станції необхідно 6000 гектарів пласкої поверхні з усією відповідною інфраструктурою (лінії електропередач, трансформатори тощо). «Немає навіть надії на те, що відповідний об’єм енергії буде реальним», – вважає ексочільниця Держагентства.

Звертає увагу Павлова і на питання безпеки. «Такі заводи є вибухонебезпечними об'єктами та розміщення їх в 10-кілометровій зоні (ЧАЕС – ред.) дуже небезпечне, – розповідає вона. – У випадку аварійної ситуації на водневому заводі ми отримаємо другий Чорнобиль».

Здавалось би, зведення найпотужнішої сонячної електростанції у світі на території зони відчуження мало би викликати резонанс. Але згадок про цей масштабний проєкт журналістам не вдалось знайти ні на урядовому сайті, ані в українських ЗМІ. Виявилось, що про це майбутне будівництво у віцепрем’єра Уруського також нічого не чули.

«Мені не відомо жодної інформації про підписання якихось документів про співпрацю між Урядом України та компанією Enerkon. Міністерство не планує брати участь чи сприяти у створенні проєктів, які оприлюднила дана компанія», – заявив Уруський.

У Міністерстві енергетики та вугільної промисловості та Мінекології, до яких «Схеми» звернулись із запитами, також заперечили, що з Enerkon Solar International був підписаний меморандум про співпрацю.

Нинішній керівник Державного агентства з управління зоною відчуження Сергій Костюк розповів про зустріч з представником компанії Enerkon, яка відбулася 10 березня цьогоріч – значно пізніше того моменту, коли Enerkon вперше заявив про плани будівництва у зоні відчуження, ще у листопаді минулого року.

«Зустріч була ознайомча, вони висловили зацікавленість в цьому питанні. Ми підтримали всі бажання, для розвитку зони це цікаво, тому вони готують презентацію. Їхня ініціатива у тому, що вони зустрілись з нами, що вони готові розмістити тут якісь свої потужності для виробництва альтернативної електроенергії».

А от щодо будівництва заводу з виробництва «зеленого» водню Костюк вперше дізнався від «Схем»: «Про наміри щось будувати я нічого не чув. Це заява трохи передчасна, скажімо так. Ми ще нічого не бачили».

Як з’ясували журналісти, учасником зустрічі з головою Держагентства був Анатолій Рязанцев. Він – партнер Бенджаміна Баллаута в компанії «AMERICAN UKRAINE Green Energy and Telecommunications Holdings Inc», яка була створена для координації проєктів Enerkon в Україні. Про це йдеться у пресрелізах самої Enerkon.

Інформації про Рязанцева небагато. Він займається агробізнесом та є засновником компаній з виготовлення та надання в оренду тари багаторазового використання.

У пресрелізі Enerkon його представляють як директора банку «Український капітал», хоча інформацію про його роботу у фінустанові спростовують і в банку, і він сам, у розмові з журналістами сказав: «Це помилково просто, я просив прибрати це, виправити, так вийшло».

Сам Рязанцев розповів «Схемам», що познайомився зі своїм майбутнім бізнес-партнером Бенджаміном Баллаутом через спільних знайомих і згодом представив йому свій проєкт із впровадження 5G-зв’язку в Україні. Баллаут погодився.

5G в Україні?

У повідомленні про меморандум з українським урядом, існування якого заперечив Уруський та низка профільних державних органів, компанія Enerkon серед іншого заявила про наміри запустити національного оператора 5G в Україні на базі державного підприємства «Укрдорзв’язок».

А на зустрічі з інвесторами 15 березня, про що також відзвітувала компанія, очільник Enerkon Бенджамін Баллаут повідомив, що попередні інвестиції складуть понад мільярд доларів. Партнерами, начебто, стануть всесвітньо відомі корпорації Nokia, Cisco та Ericcson.

Учасники ринку мобільних операторів, з якими поговорили журналісти, вважають запуск 5G в Україні найближчим часом малоймовірним.

В одній із найбільших компаній-гравців телеком-ринку «Київстар» пояснюють, що спершу, відповідно до чинного законодавства, новим компаніям, які заходять на цей ринок, потрібно отримати ліцензії на радіочастоти і побудувати мобільну мережу національного масштабу. «А це потребує часу і суттєвих капітальних витрат», – наголосили у пресслужбі компанії.

Питання викликає і технічний стан самого держпідприємства, на базі якого американська компанія нібито планує створювати національного оператора. Колишній директор «Укрдорзв’язку» Вадим Горюшко розповідає: «З плином часу був упущений момент модернізувати потужності. Були комунікації і сильна інфраструктура. Потім цю інфраструктуру перестали оновлювати на постійній основі і підприємство почало занепадати».



Горюшко також розповів «Схемам», що у ДП залишилися тільки земля і будівлі, а резервів для того, щоб стати оператором національної мережі новітньої технології зв’язку, немає: ані фінансових, ані технічних.

Впровадженням 5G в Україні на даний момент займається Міністерство цифрової трансформації. Очільник відомства Михайло Федоров повідомив, що в грудні цього року планується продаж ліцензій на 5G.

А вже у березні в міністерстві заявили, що підписали меморандум з інноваційним парком UNIT.city, що передбачає створення тестового майданчика з використання технології 5G. Про участь в цьому проєкті американської компанії Enerkon та «Укрдорзв’язку» в цих повідомленнях не згадується.

Окремо в Міністерстві цифрової трансформації також повідомили «Схемам», що їм невідомо про співпрацю з Enerkon: «Представники компанії Enerkon Solar International не комунікували з Міністерством цифрової трансформації України з приводу запуску 5G-зв'язку в Україні, та їхні плани нам не відомі. Щодо тестових центрів 5G – Мінцифри перш за все спілкується з компаніями, що працюють в Україні, також з деякими іноземними компаніями, але Enerkon Solar International серед них немає».

Невже і цей проєкт – вигадка?

«У нас немає ніяких проєктів. Все виставлено на приватизацію», – відповів нинішній директор «Укрдорзв’язку» Віктор Бондар, коли журналісти запитали в нього про впровадження 5G-оператора на базі очолюваного ним підприємства.

Натомість Анатолій Рязанцев у коментарі «Схемам» повідомив, що безпосередньо мав зустріч із цього питання із віцепрем’єром Уруським – при чому, 31 грудня минулого року.

«Після цього ми постійно спілкувалися, приходили з його співробітниками, яким було доручено виконувати справу... Я просто по суті там не стільки як ініціатор, як той, хто має поєднати бажання нашого міністерства з можливостями пана Баллаута», – пояснив журналістам Рязанцев.

І додав, що найближчим часом, за його словами, він планує обійняти посаду заступника керівника «Укрдорзв’язку».

«Я поки не призначався. Ми не до кінця ще оформили, тому що спецперевірка зараз закінчується. Тому я поки більше як представляю інтереси «Укрдорзв’язку», буду переходити працювати», – сказав Рязанцев у коментарі журналістам.

Однак прізвище Рязанцева чинний керівник «Укрдорзв’язку» Віктор Бондар чує вперше: «Мені таке прізвище ні про що поки не говорить, скажімо так».

Не вдалось журналістам знайти і майнову декларацію Рязанцева як кандидата на цю посаду – що могло би бути додатковим підтвердженням його слів.

У Фонді держмайна, до сфери управління якого був переданий «Укрдорзв’язок», заявили, що про проєкти Enerkon нічого не чули та не мають в планах змінювати керівництво державного підприємства.

Попри це, вже 15 березня на зустрічі з інвесторами, про яку згадується на сайті Enerkon, Бенджамін Баллаут представив свого українського партнера Рязанцева як «очільника дорожнього-комунікаційного холдингу».

Чи була домовленість?

Головний документ, на який посилаються в компанії Enerkon як на підтвердження домовленостей з урядом України щодо реалізації вищезгаданих проєктів – окрім меморандуму – це лист від віцепрем’єра Уруського. Власник Enerkon Бенджамін Баллаут надіслав його редакції, закресливши частину інформації, яку вважає комерційною.

Однак із відкритої частини листа складно зробити висновок про підтвердження з боку міністерства будь-яких комерційних пропозицій, тим більше – підписання меморандумів.

У пресслужбі Уруського у відповідь на запитання «Схем» роз’яснили: «Міністерство не планує брати участь чи сприяти у створенні проєктів, які оприлюднила дана компанія, в тому числі, впровадження 5G-зв’язку на території України».

Заперечив він і факт зустрічі з Рязанцевим, ані 31 грудня, ані у будь-який інший день.

У посольстві Сполучених Штатів в Україні заявили, що їм не відомо про жодні проєкти Enerkon, які компанія начебто буде реалізовувати спільно з українським урядом.

В Американській торговій палаті в Україні також повідомили, що Enerkon не зверталася до них за допомогою чи консультаціями. Водночас, там висловили здивування озвученими планами, які, на думку представників палати, «є далекими від нинішніх умов в Україні».

Попри те, що і в офісі віцепрем’єра, і в інших відомствах заперечують співпрацю з Enerkon або іншими компаніями Бенджаміна Баллаута, американський бізнесмен продовжує на зустрічах з інвесторами розповідати про амбітні бізнес-плани в Україні.

Біржова гра на підвищення

Компанія Enerkon торгує своїми цінними паперами на позабіржевій платформі OTC Markets. Ця біржа не вимагає від її учасників подання звітів та проведення аудитів, через що компанії, які розміщують там акції, мають високий ступінь ризику інвестування.

Журналісти Радіо Свобода проаналізували вартість акцій компанії і виявили, що всього за останні три місяці їхня вартість зросла у понад 50 разів, із чотирьох центів до 2 доларів.

Такий стрибок, на думку юристів, які працюють із фондовими ринками, став можливим, зокрема, через те, що компанія постійно у своїх пресрелізах згадувала про бізнес-проєкти в Україні. Вперше про наміри будівництва сонячної станції в Чорнобильській зоні компанія Enerkon заявила в листопаді минулого року, і з того часу вартість акцій компанії почала потроху зростати.

«На мій погляд, заяви Enerkon про їхні інвестиції в відновлювану енергетику були зумовлені тим, що це гаряча галузь на ринку цінних паперів. І підвищення ціни акцій Enerkon було пов'язано з новинами та чутками навколо України», – зазначає Бренда Гемільтон, засновниця юридичної компанії Hamilton & Associates Law Group.

Вона додає: «Підвищення вартості акцій – це мета компанії, через що вона публікує пресрелізи, твіти та заявляє про амбітні плани під час конференц-дзвінків та в електронному листуванні з інвесторами. Вона хоче дати їм щось, чим вони будуть приємно здивовані. І якщо стара модель компанії не працює, то вона переходить до нової. В цьому плані угода з Україною і стала новою моделлю для Enerkon».

Останній найбільший стрибок вартості акцій компанії спричинила її заява про організацію зустрічей для віцепрем’єра з представниками компанії SpaceX. Тоді акції Enerkon подорожчали у понад два рази.

І хоча акції знизилися зі свого історичного максимуму в 2,08 долара до 0,57 долара, вони все ще подорожчали у понад десять разів з моменту першого анонсу переговорів з боку Enerkon. Таким чином чистий капітал її засновника Бенджаміна Баллаута, якому належить 50,3% акцій компанії, може скласти понад 18,5 мільйонів доларів.

Таку поведінка на біржі, заяви про домовленості та бізнес-проєкти, які не змогли підтвердити в уряді, фінансисти називають як pump and dump, тобто «накачування і скидання». Її метою є підвищення вартості акцій у компаній, які торгуються за низьким курсом, щоб згодом продати їх дорожче – і отримати додатковий прибуток.

У Сполучених Штатах така практика поза законом. На сайті ФБР така схеми згадується серед найбільш розповсюджених форм шахрайства: «Це призводить до незаконних вигод для винних та збитків для невинних сторонніх інвесторів. Як правило, збільшення обсягу торгів генерується шляхом спонукання несвідомих інвесторів купувати акції цільового цінного паперу шляхом помилкових або оманливих практик продажів та/або випуску публічної інформації».

Спроба «Схем» отримати коментарі і почути зрозуміле пояснення ситуації наштовхнулася на спротив з боку Бенджаміна Баллаута. Під час одного із телефонних дзвінків та у листі до редакції він звинуватив журналістів у шпигунстві та дезінформації.

«Діяльність наших компаній є законною і порядною, вони роками роблять великі справи. І ми дуже незадоволені, оскільки ніколи не мали скарг чи суперечок за всі ці роки», – йшлося у листі Баллаута.

Зрештою, 14 березня Enerkon листом звернувся до низки американських та українських відомств, зокрема, до Національної поліції України з проханням розпочати кримінальне провадження стосовно журналістів за начебто розповсюдження російської пропаганди, вимагання хабара за відмову від публікації даних про компанію, і спробі нашкодити відносинам між Вашингтоном і Києвом.

Підприємець Баллаут, не виключено, у майбутньому може сам зіштовхнутися з американською системою правосуддя, якщо його діями на чолі компанії Enerkon зацікавляться американські структури, зокрема Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC). Її обов'язком є здійснення контролю та нагляду за американським ринком цінних паперів.

Цій комісії важче розслідувати справи, пов’язані з іноземними урядами, пояснює управляючий партнер юридичної компанії Silver Law Group Скотт Л. Сільвер. «Але у разі, якщо брехня щодо угод буде доведена, на таких гравців може чекати кримінальна відповідальність – включно із тюремним ув’язненням», – додав юрист.