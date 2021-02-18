Для «слуг народу» найняли лобістів за $50 тисяч на місяць для налагодження відносин зі США та ЄС – «Схеми»

Громадська організація «Центр трансатлантичної взаємодії та діалогу», засновниками якої є помічники народних депутатів з фракції «Слуга народу», у лютому підписала контракт із американською компанією Finsbury Glover Hering, лобісти якої мають надавати «стратегічне консультування та підтримку» цій ГО та партії «Слуга народу» з метою «налагодження відносин України зі Сполученими Штатами та країнами ЄС». Вартість послуг лобістів, згідно з контрактом, становить 50 тисяч доларів на місяць, а сама угода діятиме до кінця року – і в разі її повного виконання сумарно складатиме 550 тисяч доларів (понад 15 мільйонів гривень). Про це повідомляють журналісти програми «Схеми» з посиланням на сайт Міністерства юстиції США, на якому оприлюднені відповідні документи.

Згідно із контрактом, укладеним між ГО «Центр трансатлантичної взаємодії та діалогу» та Finsbury Glover Hering, лобісти мають «забезпечити урядові відносини» та надаватимуть «стратегічне консультування і підтримку громадській організації та політичній партії «Слуга народу» для сприяння діалогу, обміну та іншим взаємодіям між членами українського парламенту та їхніми колегами та іншими посадовцями в США та міжнародними організаціями».

У договорі вказано, що це також «може включати лобіювання, просування, підготовку та розповсюдження інформаційних матеріалів».

Контракт діятиме до 31 грудня 2021 року і може бути продовжений за згодою сторін. Також громадська організація бере на себе всі позапланові витрати, пов’язані з транспортом, харчуванням, проживанням, організацією конференц-зв’язку тощо.

Сторони можуть припинити дію цього контракту через три місяці після його підписання без вказання на те причин, письмово повідомивши про це за місяць до розірвання угоди.

ГО «Центр трансатлантичної взаємодії та діалогу» створена за місяць до підписання контракту з американськими лобістами – наприкінці грудня минулого року. Як вказано у договорі, оприлюдненому на сайті Мінюсту США, вона фінансується «українськими приватними особами та комерційними структурами». Засновники ГО – Павло Великоречанін та Станіслав Костюченко. Це – помічники народних депутатів від «Слуги народу», відповідно – Олександра Ткаченка та Івана Шинкаренка, які є членами парламентського комітету з питань антикорупційної політики.

​Інформації про іншу діяльність цієї громадської організації в публічному просторі немає. Організація зареєстрована в Києві, на вулиці Круглоуніверситетській, 7. Ще однією адресою організації в документах Міністерства фінансів США вказаний конгресно-виставковий центр «Парковий» у Києві, який є офісом партії «Слуга народу».

Компанія Finsbury Glover Hering, з якою українська ГО підписала контракт, утворилася в результаті злиття трьох компаній.

З однією з них – Glover Park Group – у 2014 році, за інформацією видання РБК, співпрацювала компанія VISA – через фінансові обмеження для своїх російських представництв у зв’язку з американськими санкціями проти Росії.

За даними російської газети «Комерсант», у 2009 році Грузія наймала Glover Park Group для налагодження контактів з американськими конгресменами та допомоги із позиціонуванням у ЗМІ, в тому числі, і тодішнього президента Міхеїла Саакашвілі.

У 2007 році послугами лобістів з Glover Park Group користувався «Блок Юлії Тимошенко» – політсила колишньої української прем’єрки, Юлії Тимошенко. Тоді послуги лобістів коштували їй щонайменше 30 тисяч доларів.

Журналісти звернулись до народних депутатів Ткаченка та Шинкаренка з проханням уточнити, хто саме профінансував залучення американських лобістів для партії «Слуга народу» через громадську організацію, засновану їхніми помічниками.

«Єдине, що мені відомо, що там є якась громадська організація, бо Станіслав (Костюченко – ред.) її очолює, це максимум що мені відомо. Чим займається, не знаю. Він мені казав, що він чи очолює, чи започатковує цю організацію. Я йому сказав, «це не моя справа, можеш робити за законом, тому, будь ласка, якщо хочеш робити якусь організацію, роби - це не моя справа». А чим вона займається, хто фінансує, які питання на порядку денному і тому подібне – цієї інформації, на жаль, я не маю», – заявив у коментарі «Схемам» депутат від «Слуги народу» Іван Шинкаренко. Також він пообіцяв журналістам з’ясувати інформацію про діяльність громадської організації та її фінансування.

Депутат Олександр Ткаченко наразі на прохання про коментар не відреагував.

Самі помічники депутатів, засновники ГО «Центр трансатлантичної взаємодії та діалогу», Великоречанін та Костюченко на запитання журналістів також поки не відповіли. Редакція оприлюднить їхні коментарі, щойно отримає.

«Оплатити послуги лобістів офіційно можна у два способи. Перший – партія з власного рахунку платить за конкретні послуги й декларує скільки заплатила, коли, кому тощо. У фінансовому звіті ми будемо бачити, хто фінансував партію, а отже, і за чий кошт здійснювалися витрати. Другий спосіб – за такі послуги може заплатити стороння фізична чи юридична особа. У такому випадку партія так само має декларувати такі витрати, оскільки закон це трактує як спонсорський внесок у вигляді товарів, робіт та послуг. У такому випадку має бути у звіті вказано, хто платив, кому, скільки і за що», – розповів аналітик громадського руху «Чесно» Ігор Фещенко.

«Дізнатися про те, чи сплачувала партія «Слуга народу» громадській організації «Центр трансатлантичної взаємодії та діалогу» кошти за послуги лобістів Finsbury Glover Hering можна було б зі звіту партії за четвертий квартал 2020 року – саме тоді була створена громадська організація. Утім на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції він досі не опублікований», – повідомляють «Схеми».

Причиною є зміни до закону «Про політичні партії в Україні», через що подання звітів було перенесено після закінчення карантину. «Тобто, чим довше триватиме карантин, тим довше партії не подаватимуть фінансові звіти», – заявляв голова Комітету виборців України Олексій Кошель.