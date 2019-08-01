Команда Зеленського заплатила 60 тисяч доларів лобістам, яких нібито не наймала – звіт

Лобістська компанія Signal Group Consulting отримала понад 60 тисяч доларів від представників президента України Володимира Зеленського за свою роботу в Сполучених Штатах – такі дані містить звіт компанії, йдеться в публікації «Голосу Америки».

За документами, які компанія подала до Міністерства юстиції США, вона отримала не тільки гонорар у 60 тисяч доларів, а й відшкодування витрат на суму 9 371,8 долара.

Послуги надавалися між першим і другом туром виборів президента України навесні 2019 року, на яких Володимир Зеленський переміг п’ятого президента Петра Порошенка.

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Згідно з документами Signal Group Consulting, контракт був підписаний 3 квітня 2019 року. У додатках А і В вказано сторони контракту: Signal Group Consulting, LLC і «Володимир Зеленський – «Слуга народу», за посередництва Маркуса Коена». Маркус Коен вказав свою адресу так: Київ, Велика Васильківська, 72, Торговельний центр «Олімпійський», 2-й поверх.

Мета угоди: підняти «імідж» Володимира Зеленського – «Слуги народу».

Зокрема йшлося про організацію програми громадських зв’язків і зв’язків із урядом, представлення іноземного клієнта американським медіа, організацію медіаінтерв’ю, зустрічей із представниками мозкових центрів і експертами, надання стратегічних консультацій стосовно медіа США та урядових відносин».

21 травня 2019 контракт офіційно був закритий.

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У квітні 2019 року команда Зеленського заперечувала, що винаймала лобістів у США – так представники тодішнього кандидата в президенти відреагували на попередні публікації Радіо Свобода на цю тему. Тоді в оточенні Зеленського ці твердження назвали «хвилею дезінформації».