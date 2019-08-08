Адвокат зі США: я найняв лобістів на користь Зеленського «з власної волі, власним коштом»

Американський адвокат Маркус Коен, який найняв лобістів з Signal Group Consulting LLC за 70 тисяч доларів для підвищення іміджу Володимира Зеленського у США, заявив, що робив це «з власної волі» і сплатив усю суму сам. Про це він розповів 7 серпня в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода телефоном з Вашингтона.

«Це була моя власна ініціатива… і я зробив це з радістю», – зазначив Коен, додавши, що зробив це після короткої особистої зустрічі з Зеленським у Києві під час його президентської кампанії. Як йому вдалося заробити таку велику суму грошей, Коен не уточнював.

У коментарі Радіо Свобода зі Стамбула Зеленський не заперечував зустрічі з Коеном, але заявив, що не пам’ятає саме тієї, про яку говорив американець. Він вкотре наголосив, що не вимагав, щоб Коен чи хтось інший лобіював його. «Я нікого нічого не просив, ніхто мені нічого не пропонував, я нікому не платив, я ні від кого нічого не брав. Я власний лобіст», – зазначив Зеленський.

Маркус Коен не користується соціальними мережами і має лише сторінку на LinkedIn з мінімальною інформацією, тому знайти його було нелегко. Радіо Свобода він заявив, що вперше почув про Зеленського і познайомився з його головою передвиборчої кампанії Іваном Бакановим через знайомого, якого він не назвав. Коен додав, що дивився серіал «Слугу народу» (серіал, де Зеленський грав вчителя, який став президентом – ред.) на сервісі Netflix.

Коен також заявив Радіо Свобода, що під час зустрічі з Зеленським не порушував питання лобістської кампанії і більше зустрічей з ним не мав. За словами Коена, він згодом зблизився з Бакановим, який нині виконує обов’язки голови СБУ. Сам Баканов відмовився коментувати цю заяву.

Співробітники Signal Group Consulting LLC, з якими вдалося поспілкуватися кореспондентові Радіо Свобода, підтвердили, що Коен і Баканов разом перебували у Вашингтоні навесні 2019 року. Разом із ними туди їздив і економічний радник Олег Дубина, голова правління «Нафтогазу України» у 2007–2010 роках.

Згідно з документами Signal Group Consulting, контракт був підписаний 3 квітня 2019 року. У додатках А і В вказано сторони контракту: Signal Group Consulting, LLC і «Володимир Зеленський – «Слуга народу», за посередництва Маркуса Коена». Маркус Коен вказав свою адресу так: Київ, Велика Васильківська, 72, Торговельний центр «Олімпійський», 2-й поверх.

Мета угоди: підняти «імідж» Володимира Зеленського – «Слуги народу».

21 травня 2019 контракт офіційно був закритий.

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У квітні 2019 року команда Зеленського заперечувала, що винаймала лобістів у США – так представники тодішнього кандидата в президенти відреагували на попередні публікації Радіо Свобода на цю тему. Тоді в оточенні Зеленського ці твердження назвали «хвилею дезінформації».

Із Маркусом Коеном спілкувався кореспондент Радіо Свобода Крістофер Міллер.