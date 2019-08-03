«Мені це непотрібно» – Зеленський про лобістів у США (+відео)

Президент України Володимир Зеленський заперечує, що він користувався послугами лобістів у США.

«Я ніколи ніким не користувався. Мені непотрібне лобі, ви знаєте це прекрасно, яка довіра до мене у людей. Я ніколи не зустрічався ні з одним лобістом, ні з одним посередником, нікого про це не просив», – сказав Зеленський у Трускавці 3 серпня, відповідаючи на запитання кореспондентки Радіо Свобода Власти Лазур.

На уточнююче запитання, чи не міг хтось діяти в його інтересах, Зеленський сказав: «Я не знаю, напевне, вони ж там брехню не пишуть – хтось може (замовляв послуги лобістів у США – ред.), я цього не робив, мені це непотрібно, я нікому ніякої копійки не платив».

Лобістська компанія Signal Group Consulting, LLC опублікувала в липні звіт про роботу, яку вона виконала на користь Володимира Зеленського у Вашингтоні у період між 3 квітня і 21 травня 2019 року. Відповідно до документів, поданих у Міністерство юстиції США, компанія отримала за свої послуги гонорар 60 тисяч доларів і відшкодування витрат 9371,8 долара.

Послуги надавалися між першим і другим туром президентських виборів в Україні. Тоді команда Володимира Зеленського категорично заперечувала існування такого контракту.