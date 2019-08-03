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03 Серпень 2019, Київ 15:42
Новини | Політика

«Мені це непотрібно» – Зеленський про лобістів у США (+відео)

Зеленський прокоментував інформацію про лобістську компанія Signal Group Consulting, LLC
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Зеленський прокоментував інформацію про лобістську компанія Signal Group Consulting, LLC

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Президент України Володимир Зеленський заперечує, що він користувався послугами лобістів у США.

«Я ніколи ніким не користувався. Мені непотрібне лобі, ви знаєте це прекрасно, яка довіра до мене у людей. Я ніколи не зустрічався ні з одним лобістом, ні з одним посередником, нікого про це не просив», – сказав Зеленський у Трускавці 3 серпня, відповідаючи на запитання кореспондентки Радіо Свобода Власти Лазур.

На уточнююче запитання, чи не міг хтось діяти в його інтересах, Зеленський сказав: «Я не знаю, напевне, вони ж там брехню не пишуть – хтось може (замовляв послуги лобістів у США – ред.), я цього не робив, мені це непотрібно, я нікому ніякої копійки не платив».

Лобістська компанія Signal Group Consulting, LLC опублікувала в липні звіт про роботу, яку вона виконала на користь Володимира Зеленського у Вашингтоні у період між 3 квітня і 21 травня 2019 року. Відповідно до документів, поданих у Міністерство юстиції США, компанія отримала за свої послуги гонорар 60 тисяч доларів і відшкодування витрат 9371,8 долара.

Послуги надавалися між першим і другим туром президентських виборів в Україні. Тоді команда Володимира Зеленського категорично заперечувала існування такого контракту.

/**/ /**/ /**/ Президент України Володимир Зеленський під час робочої наради у приміщенні Закарпатської митниці. Ужгород, 6 липня 2019 року
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