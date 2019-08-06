Офіс президента прокоментував інформацію про американських лобістів Зеленського

Президент України Володимир Зеленський заперечує інформацію про свою співпрацю з американськими лобістами, заявив Офіс президента у відповідь на запит Радіо Свобода про діяльність американської компанії Signal Group Consulting.

«Президент України Володимир Зеленський публічно заявляв, що не мав і не має жодних угод із компанією Signal Group Consulting», – йдеться у відповіді Офісу президента.

Лобістська компанія Signal Group Consulting, LLC опублікувала в липні звіт про роботу, яку вона виконала на користь Володимира Зеленського у Вашингтоні у період між 3 квітня і 21 травня 2019 року. Відповідно до документів, поданих у Міністерство юстиції США, компанія отримала за свої послуги гонорар 60 тисяч доларів і відшкодування витрат 9371,8 долара.

Послуги надавалися між першим і другим туром президентських виборів в Україні. Тоді команда Володимира Зеленського категорично заперечувала існування такого контракту.

3 серпня президент сказав: «Я ніколи ніким не користувався. Мені не потрібне лобі, ви знаєте це прекрасно, яка довіра до мене у людей. Я ніколи не зустрічався ні з одним лобістом, ні з одним посередником, нікого про це не просив». Водночас він не виключив, що хтось міг замовляти послуги лобістів.