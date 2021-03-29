У Німеччині контрольованим вибухом знищили стару вугільну електростанцію

Територію навколо неї завчасно оточили, а тоді підірвали 250-метрову пічну трубу, 110-метрову градирню і 70-метрову бойлерну. Перед тим у цих спорудах просвердлили понад 2000 отворів, щоб послабити бетонні і сталеві конструкції. Електростанція була побудована в 1938 році і пропрацювала понад 80 років. На знищення будівель пішло 420 кілограмів вибухівки. (Відео Reuters)