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29 березня 2021, Київ 19:08
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У Німеччині контрольованим вибухом знищили стару вугільну електростанцію

У Німеччині контрольованим вибухом знищили стару вугільну електростанцію
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У Німеччині контрольованим вибухом знищили стару вугільну електростанцію

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У місті Люнен на заході Німеччини трьома контрольованими вибухами 28 березня знищили колишню вугільну електростанцію.

Територію навколо неї завчасно оточили, а тоді підірвали 250-метрову пічну трубу, 110-метрову градирню і 70-метрову бойлерну. Перед тим у цих спорудах просвердлили понад 2000 отворів, щоб послабити бетонні і сталеві конструкції. Електростанція була побудована в 1938 році і пропрацювала понад 80 років. На знищення будівель пішло 420 кілограмів вибухівки. (Відео Reuters)

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