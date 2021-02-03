Кілька міст залишилися без світла через аварію на Запорізькій ТЕС – мер Енергодара

У Запорізькій області кілька міст залишилися без електропостачання через аварію на Запорізькій ТЕС, повідомив міський голова Енергодара (поруч із яким розташована ТЕС) Дмитро Орлов.

«Сьогодні близько 19:27 весь Енергодар, а також сусідні населені пункти, зокрема і місто Дніпрорудне, залишилися без електропостачання. За попередньою інформацією, до цього призвела аварія на ЗаТЕС ДТЕК. Всі блоки теплової станції раптово сіли на «нуль», – написав Орлов у фейсбуці близько 20:00.

За його словами, що саме стало причиною аварії – наразі невідомо. «Та за пів години електропостачання в місті почало частково поновлюватися. Медико-санітарна частина працює в штатному режимі, пацієнти забезпечені всім необхідним», – написав він.

Міський голова також наголосив, що у штатному режимі працює і Запорізька АЕС – про це повідомив начальник зміни АЕС.

Теплова електростанція ДТЕК Запорізька ТЕС входить до складу АТ «ДТЕК Дніпроенерго» і розташована за 140 кілометрів на південь від Запоріжжя і за три кілометри від Енергодара.