Аварія на Запорізькій ТЕС: електропостачання Енергодара відновлене

Енергопостачання Енергодара, що в Запорізькій області, відновлене, триває відновлення водопостачання, повідомив міський голова Дмитро Орлов.

Світло в цьому місті і ще кількох населених пунктах зникло, коли ввечері 3 лютого сталася аварія на одній із найпотужніших теплоелектростанцій України Запорізькій ТЕС. При цьому Запорізька АЕС, також розташована поруч з Енергодаром, працює в штатному режимі, повідомив мер.

«Приводів для паніки немає! Жодних евакуацій, про які вже пишуть нісенітниці в соціальних мережах! Так, сталася аварія, внаслідок чого місто на певний час залишилося без світла… Зараз 100 відсотків житлового фонду – зі світлом. Відновлено електропостачання на очисних спорудах, ведеться відновлення водопостачання. Роботи тривають», – написав Орлов у фейсбуці.

У компанії «ДТЕК Дніпроенерго», до складу якої входить ТЕС, повідомили, що о 19:25 теплоелектростанція повністю відключилася від енергосистеми через замикання на підстанції «Луч» Запоріжжяобленерго.

«Через замикання на підстанції спрацювали захисти на блоках Запорізької ТЕС, що не дозволило допустити більшої аварії. На момент події в роботі було задіяно три енергоблоки, сумарною потужністю 750 МВт. Енергетики планують почати пускові операції на блоках ТЕС протягом декількох годин. Зупинка станції призвела до короткочасного відключення світла в Енергодарі, але на даний момент енергопостачання міста відновлено», – йдеться в повідомленні.

Раніше Орлов також повідомляв, що через аварію без світла залишилися також і інші населені пункти, зокрема Дніпрорудне. Про те, чи є там світло зараз, не повідомляють.

Теплова електростанція ДТЕК Запорізька ТЕС розташована за 140 кілометрів на південь від Запоріжжя і за три кілометри від Енергодара.