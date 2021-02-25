У «Слузі народу» не змогли пояснити, хто для них оплачує лобістів у США – «Схеми»

У «Слузі народу» не змогли пояснити, хто сплачує в інтересах партії послуги американських лобістів Finsbury Glover Hering, які за 50 тисяч доларів на місяць мають надавати «стратегічне консультування та підтримку», зокрема, партії «Слуга народу» – з метою «налагодження відносин України зі Сполученими Штатами та країнами ЄС». У керівництві партії та фракції стверджують, що безпосередньо «Слуга народу» не наймала лобістів, але знають, що контракт із ними у лютому цього року підписала громадська організація, засновниками якої є помічники депутатів від «Слуги народу». І переконують, що серед джерел фінансування лобістських послуг немає грошей олігархів.

Керівник партії і перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко повідомив, що контракт з американськими лобістами був підписаний не в інтересах партії: «Ми нікого не наймали, і партія до цього має опосередкований стосунок. Це була угода про співробітництво або якийсь меморандум між фракцією за підписом Давида Арахамії і певною громадською організацією».

Корнієнко також запевнив, що йому невідомо, хто фінансує ГО.

Як повідомляли «Схеми», контракт укладений між Finsbury Glover Hering та ГО «Центр трансатлантичної взаємодії та діалогу», яка була створена за місяць до підписання. І, відповідно до договору, оприлюдненому на сайті Мінюсту США, вона фінансується «українськими приватними особами та комерційними структурами». Засновники ГО – Павло Великоречанін та Станіслав Костюченко. Це – помічники народних депутатів від «Слуги народу», відповідно – Олександра Ткаченка та Івана Шинкаренка , які є членами парламентського комітету з питань антикорупційної політики.

У коментарі «Схемам» голова президентської фракції Давид Арахамія розповів про співпрацю зі згаданою громадською організацією: «Я не знаю, що вони кому сплачували взагалі. У нас є меморандум про співпрацю з ГОшкою, яка займається просуванням інтересів України по всьому світу, в тому числі, в Європі, в Америці, таке інше. А яких вони там використовують лобістів, або якихось адвокатів, адвокасі роблять – то ми в це не втручаємося жодним чином. Ми ніяк не фінансуємо цей процес ніяким чином».

На уточнення щодо джерел фінансування послуг лобістів, Арахамія повідомив: «Після того, як вийшов матеріал в ЗМІ, то я зателефонував, перепитав, яке джерело походження цих коштів. Вони запевнили, що там немає ніяких коштів олігархів, великого бізнесу, це все донейшни».

«Тож досі достеменно невідомо, хто ж оплачує послуги американської компанії, яка з лютого займається лобізмом на користь політичної партії «Слуга народу» на території США. Чи задекларує такі витрати партія у своєму звіті за четвертий квартал, який і досі не опублікований на сайті НАЗК?» – зазначають у матеріалі «Схеми».

Корнієнко підкреслив: «Якщо це є внеском, і ми зрозуміємо із документів, що це внесок, то, звичайно, ми задекларуємо».

Але коли саме буде поданий новий звіт партії, не уточнив: «Поки що діє норма, що відтерміновані звіти на невідомий термін, до кінця карантину. Ми в порядку, скажімо так, коли приходить час – ми подаємо. І це все треба обробити, правильно зробити звіт, скласти, тому що порушення форми звіту, навіть, не суті, а форми звіту, якщо навіть там якусь колонку забув, якусь цифру не дав, неправильно адресу написав – це кримінальна відповідальність. Так як голова партії «Слуга народу» я не хочу вчиняти кримінальні злочини, тому поки ми не досягнемо ідеального стану, ми будемо над цим працювати. Зрозуміло, що затягувати не будемо».

Як повідомляли журналісти з посиланням на сайт Міністерства юстиції США, на якому оприлюднені відповідні документи, згідно з контрактом від 2 лютого 2021 року лобісти мають «забезпечити урядові відносини» та надаватимуть «стратегічне консультування і підтримку громадській організації «Центр трансатлантичної взаємодії та діалогу» та політичній партії «Слуга народу» для сприяння діалогу, обміну та іншим взаємодіям між членами українського парламенту та їхніми колегами та іншими посадовцями в США та міжнародними організаціями».

У договорі вказано, що це також «може включати лобіювання, просування, підготовку та розповсюдження інформаційних матеріалів».

Контракт діятиме до 31 грудня 2021 року і може бути продовжений за згодою. Сторони можуть припинити дію цього контракту через три місяці після його підписання без вказання на те причин, письмово повідомивши про це за місяць до розірвання угоди.

Вартість послуг лобістів, згідно з контрактом, становить 50 тисяч доларів на місяць, а сама угода діятиме до кінця року – і в разі її повного виконання сумарно складатиме 550 тисяч доларів (понад 15 мільйонів гривень).

Один із засновників «Центру трансатлантичної взаємодії та діалогу» Станіслав Костюченко, який також є помічником нардепа Івана Шинкаренка, повідомив, що ця ГО є неприбутковою організацією, «яка прагне покращити відносини України з США, ЄС та іншими демократичними країнами».

Костюченко також додав, що громадська організація буде збирати кошти з приватних джерел для здійснення поточної діяльності: «Наші послідовники та партнери – це не байдужі українці, які готові підтримати нашу діяльність та країну на шляху євроінтеграції. Ми не плануємо залучати гроші від великого бізнесу, олігархів та транснаціональних компаній».

Депутат Шинкаренко у коментарі «Схемам» сказав, що йому відомо про цю ГО, але не знає, чим вона займається і хто її фінансує. Також він пообіцяв журналістам з’ясувати інформацію про діяльність громадської організації та її фінансування.

Як повідомляли журналісти, інформації про іншу діяльність цієї громадської організації в публічному просторі немає. ГО зареєстрована в Києві, на вулиці Круглоуніверситетській, 7. Ще однією адресою організації в документах Міністерства фінансів США вказаний конгресно-виставковий центр «Парковий» у Києві, який є офісом партії «Слуга народу».