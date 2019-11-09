Компанії Косюка оплачували американських лобістів для адміністрації Порошенка – Kyiv Post

Адміністрація п'ятого президента Петра Порошенка оплачувала послуги американських лобістів за рахунок внесків від компаній Юрія Косюка. П'ять агрокомпаній Косюка витратили на це 600 тисяч доларів у 2017-2018 роках, йдеться в матеріалі Kyiv Post.

У той час Косюк був позаштатним радником Порошенка, а його компанії отримували великі державні дотації.

Американська лобістська компанія BGR у 2017-2018 роках надавала послуги Національній раді реформ, яку заснував і головою якої був Порошенко.

Kyiv Post зазначає, що компанії Косюка профінансували лобізм не напряму. Вони зробили внесок на адресу громадської організації «Фонд підтримки реформ в Україні». Вона пов’язана з президентською Адміністрацією – цю організацію у 2015 році заснували дві юридичні фірми, в тому числі фірма Анни Бабич, цивільної дружини заступника голови президентської адміністрації Олексія Філатова.

Окрім грошей компаній Косюка, з моменту створення ця громадська організація отримувала гранти на підтримку реформ від посольств та західних донорів, у тому числі американських, на мільйони доларів.

У січні 2017 року громадська організація підписала контракт з BGR, замовивши лобістські послуги для Національної ради реформ при Адміністрації президента. Про це свідчать звіти BGR на сайті міністерства юстиції США.

За словами прес-служби агрохолдінгу «Миронівський Хлібопродукт», до якого входять зазначені агрокомпанії, ані ці компанії, ані сам Косюк не знали, що їхній внесок буде використаний на сплату лобістських послуг.

«Фінансова допомога надавалася виключно з метою досягнення мети діяльності Громадської спілки, а саме сприяння розвитку України та підтримки у розробці та впровадженні реформ в Україні, – відповіла прес-служба «МХП. – Рішення про надання фінансової допомоги приймається самостійно кожною компанією».

Журналісти перераховують п’ять компаній Косюка, які зробили внесок, за рахунок якого сплатили послуги американських лобістів BGR: ПРАТ «Зернопродукт МХП», ТOВ «Урожайна Країна», ТOВ «Вінницька Птахофабрика», «Миронівська Птахофабрика», «НВФ Урожай».

Як відзначає Kyiv Post, компанія BGR публікувала на сайті міністерства юстиції США звіти про свою роботу для Національної ради реформ у 2017-2018 роках. Лобісти звітували про контакти з більш ніж 150 американськими чиновниками, журналістами, дипломатами, та аналітиками.

Зі звіту невідомо, які саме теми просували лобісти, але деякі їхні активності вказують на те, що компанія могла лобіювати надання Україні протитанкових ракет Джавелін. Найчастіше – 29 разів – лобісти контактували з помічником сенатора-республіканця Роба Портмана. Цей сенатор активно підтримував виділення військової допомоги Україні, зокрема ракет Джавелін. Він також подавав поправку до закону, яка розширила спектр військової допомоги США Україні. Її схвалили наприкінці 2017 року.

Окрім того, компанія, яка виробляє Джавеліни – Raytheon Co. – також є клієнтом лобістської компанії BGR. За останні 10 років Raytheon Co. сплатила BGR 1,6 мільйона доларів.

Одним із співробітників BGR є Курт Волкер, який донедавна був спецпредставником Госдепу США у справах України. Це стало приводом для видання Politico вказати на можливий конфлікт інтересів, адже Волкер підтримував надання Джавелінів Україні.

Компанія BGR повідомила Kyiv Post, що Волкер не був залучений у лобізм для українських клієнтів, коли працював спецпредставником у справах України.

BGR припинила працювати для Національної ради реформ в середині 2018 року.

За словами прес-служби Офіса президента, зараз Національна рада реформ не функціонує, але Офіс планує її перезавантажити.

Юрій Косюк – радник п'ятого президента України, колишній перший заступник голови Адміністрації президента України і восьмий найбагатший українець відповідно до рейтингу «топ-100» видання «Новое время».

Раніше журналісти програми «Схеми» розповідали, що найбільшу державну підтримку аграріїв у 2018 році, а це близько 970 мільйонів гривень, отримали компанії, пов’язані з Юрієм Косюком – власником «Миронівського хлібопродукту» (бренд «Наша Ряба»). Це чверть від усієї торішньої агродопомоги, яка загалом становила близько 4 мільярдів гривень, за інформацією Мінагрополітики. Журналісти зафіксували, як у Міністерстві аграрної політики робили особливі привілеї компанії Косюка, тоді як іншим підприємствам необґрунтовано відмовляли у наданні дотацій.