Торік сума вкладів фізосіб і ФОПів у банках зросла на 133 млрд грн – Фонд гарантування вкладів

У Фонді гарантування вкладів фізичних осіб повідомили, що станом на 1 січня 2021 року загальна сума вкладів фізичних осіб та ФОПів у банках склала 607,56 мільярда гривень, що на 133,12 млрд грн більше, ніж на 1 січня минулого року (474,44 млрд грн). Про це йдеться у повідомленні на сайті фонду.

«Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок січня 2021 року: вклади у національній валюті – 357,36 млрд грн (+77,88 млрд грн за рік); вклади в іноземній валюті – 250,20 млрд грн (+55,24 млрд грн за рік)», – йдеться в повідомленні.

За даними фонду, частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 січня склала 53,65 млрд грн, що на 21,25 млрд грн більше ніж на початок 2020 року.

Серед чинників зростання вкладів фізосіб експерти називають збільшення мінімального рівня заробітної плати, приріст фонду оплати праці і бюджетних соціальних виплат, а також приріст приватних банківських переказів в Україну (на 902 млн дол за 12 місяців 2020 року).

Раніше у Нацбанку повідомляли, що обсяг приватних грошових переказів в Україну з-за кордону у 2020 році зріс до рекордних більш ніж 12 мільярдів доларів.