У Мінекономіки розповіли, як подорожчали харчі в 2021 році

У січні 2021 року харчі подорожчали на 1,5 відсотка. Такі дані оприлюднило Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

«В умовах триваючої невизначеності та січневого локдауну продовжувалося зміщення пріоритетів у споживанні на користь продовольчих товарів, що підтримало їх зростання на рівні сезонних значень. Так, продукти харчування подорожчали в січні на 1,5 відсотка, при тому, за розрахунками Мінекономіки, в середньому у січні впродовж 2018–2020 років ціни на цю групу товарів зростали на 1,6 відсотка, а в грудні 2020 року – на 1,8 відсотка», – йдеться в повідомленні.

В міністерстві додали, що у січні 2021 року інфляція очікувано склала 1,3% за місяць.

«Другим за впливом на динаміку інфляції чинником стало постійне протягом 2020 року зростання цін на енергоносії на світовому ринку. Слід зазначити, що за певними групами товарів навпаки в січні відбулось відчутне зниження цін. Зокрема, йдеться про одяг та взуття, де ціни знизилися відповідно на 3,9 відсотка та 4 відсотки», – розповіли в Мінекономіки.

За прогнозом міністерства, в 2021 році зростання споживчої інфляції дещо перевищить цільовий рівень Національного банку. Причиною буде фактор відновлення економічної активності через пом’якшення карантинних заходів та зниження рівня майбутньої невизначеності на тлі поширення вакцинації у світі та в Україні.