Неплатоспроможні банки у 2020 році отримали 4,3 мільярда гривень – Фонд гарантування вкладів

У 2020 році надходження коштів до банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, склали 4,3 мільярда гривень, повідомила пресслужба Фонду.

«У 2020 році надходження коштів до банків, що ліквідуються Фондом, склали 4 323,8 млн грн. Зокрема від продажу активів, що здійснюється через електронні аукціони, які проходять за відкритою та прозорою процедурою, банки отримали 4 016,6 млн грн. Такого обсягу надходжень від продажу вдалося досягти незважаючи на те, що значну частину активів, у тому числі найбільш ліквідних, було продано в попередні роки», – мовиться в повідомленні.

У пресслужбі зазначили, що станом на 1 січня 2021 року Фонд здійснює ліквідацію 46 банків.

За даними Фонду, найбільше коштів від реалізацій активів у 2020 році отримали:

АТ «ДЕЛЬТА БАНК» – 971,2 мільйона гривень

ПАТ «КБ «НАДРА» – 780,4 мільйона гривень

АТ «ВТБ БАНК» – 561,9 мільйона гривень

ПАТ «ВіЕйБі БАНК» – 380,9 мільйона гривень

ПАТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» – 321,5 мільйона гривень

Окрім надходжень від продажу активів, у 2020 році неплатоспроможні банки отримали 285,8 мільйона гривень від погашення кредитів та 21,4 мільйона гривень – від оренди майна, додали у Фонді гарантування вкладів.