КСУ зняв із порядку денного справу про Фонд гарантування вкладів

Конституційний суд України зняв із порядку денного на 3 листопада справу про конституційність закону «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», свідчить оновлений порядок денний КСУ.

В закритому режимі Велика палата КСУ 3 листопада мала оцінювати, чи відповідає Конституції цей закон або його окремі положення.

В оновленому розкладі засідань на цей тиждень не вказано, на коли перенесений розгляд конституційності закону «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Якщо певні норми цього закону визнають неконституційними (як це напередодні сталося з частиною законодавства про електронне декларування), то закон про гарантування вкладів частково або повністю втратить чинність. Це принципово змінить правила гри в українському банківському секторі, стверджують експерти, опитані Радіо Свобода. Наслідки цього, за оцінками фахівців, варіюються від «фінансової кризи» і «хвилі судових позовів» – і до «знищення банківської системи».

Конституційний суд взявся за цю тему ще у квітні, реагуючи на подання Верховного суду України. Своє звернення ВСУ аргументує тим, що норми закону про задоволення вимог вкладників до банку нібито суперечать Конституції та «призводять до порушення рівності прав вкладників та можуть створити ситуацію, за якої фізична особа (вкладник) протиправно позбавляється права власності на вклад».

Схоже звернення до КСУ (щодо системи гарантування вкладів) зробила група народних депутатів, однак наприкінці літа суд закрив справу. Але розгляд звернення Верховного суду на цю ж тему – продовжив.

І 3 листопада КСУ планував провести фінальне закрите засідання та ухвалити рішення.