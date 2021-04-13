Перегляд програми співпраці з МВФ треба завершити до липня – радник Зеленського

Перегляд програми співпраці України з Міжнародним валютним фондом треба завершити до липня. Про це в інтерв’ю «РБК-Україна» заявив радник президента України Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко.

«У базовому сценарії ми рухаємося по шляху, що угода між Україною і МВФ існує. І в цьому випадку гроші повинні бути в країні до вересня. Крайній бажаний термін, коли питання по Україні повинне бути винесено на раду директорів Фонду, – липень», – зазначив Устенко.

На його думку, співпраця з МВФ допоможе Україні «пережити цей рік» та «стати на шлях сталого економічного зростання».

Голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко раніше заявляв, що місія Міжнародного валютного фонду має запрацювати в Україні у квітні цього року, після того, як втратить чинність встановлена урядом гранична ціна на газ для населення.

Він підкреслив, що ручне регулювання цін на газ не є єдиним зауваженням МВФ до України. За його словами, «також їх хвилює судова реформа та антикорупційне законодавство».

13 лютого Міжнародний валютний фонд завершив дискусії з представниками української влади. За підсумками візиту місії МВФ до України сторони не змогли досягти угоди про новий транш, оскільки Україні «потрібен більший прогрес».