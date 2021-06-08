Світовий банк назвав причину «непевних» економічних перспектив України та інших держав регіону

Світовий банк вважає, що економічні перспективи 23 країн Європи та Центральної Азії є непереконливими, оскільки країни регіону повільно відновлюються від наслідків пандемії коронавірусної інфекції.

Кредитне відділення Міжнародного валютного фонду (МВФ), базоване у Вашингтоні, зазначає у своєму останньому звіті «Глобальні економічні перспективи», опублікованому 8 червня, що економічне зростання країн регіону в 2021 році становитиме 3,9%.

«Кілька країн Центральної Азії, Східної Європи та Західних Балкан стикаються з проблемами, пов’язаними з виробництвом, заготівлею або доставкою вакцин, забезпечених через механізм COVAX або інші угоди. Зростання може бути слабшим, ніж прогнозувалося, якщо пандемія затягнеться на триваліший час, ніж очікувалося, умови зовнішнього фінансування ускладняться або політична невизначеність та геополітична напруженість ще більше зростуть», – зазначається у звіті.

Світовий банк також зазначив, що нещодавня девальвація валют посилила тиск на ціни.

«Унаслідок інфляційного тиску у 2021 році в третині економік регіону були підвищені процентні ставки», – відзначив банк, вказуючи на Вірменію, Білорусь, Грузію, Киргизстан, Росію, Таджикистан, Туреччину та Україну .

Світовий банк включає в свої прогнози щодо регіону Європи та Центральної Азії такі країни: Албанія, Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Боснія і Герцеговина, Болгарія, Хорватія, Грузія, Угорщина, Казахстан, Косово. Киргизстан, Молдова, Чорногорія, Північна Македонія, Польща, Румунія, Росія, Сербія, Таджикистан, Туреччина, Україна та Узбекистан.