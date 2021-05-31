«Мовчимо і терпимо». Кримчани про зростання цін на півострові

В Криму очікують на новий виток цін – через курортний сезон. Підконтрольний Кремлю глава Криму Сергій Аксьонов заявив про це на засіданні антимонопольної служби. Але ціни на півострові постійно ростуть і без туристів. За даними Кримстату, чергове подорожчання зафіксовано у квітні – найбільше виросла ціна на овочі та фрукти, наприклад, на буряк на 32 відсотки, огірки –​ 14 відсотків. Дорожчими за місяць стали і яйця, м’ясо, крупи. З кінця минулого року в дефіциті – цукор та соняшникова олія, на них введено регулювання верхньої планки ціни. Російські та підконтрольні Кремлю кримські чиновники обіцяли кримчанам, що вартість продуктів знизиться із запуском Керченського мосту. Але цього так і не відбулося.

Кримчани скаржаться на здорожчання багатьох продуктів. Серед опитаних особливо відчули здорожчання пенсіонери.

«Яйця, масло соняшникове, цукор – найосновніші. Ну, доводиться економити та менше їсти. Менше смажити пиріжків, менше робити яєшень. Так, звичайно ціни виросли, всі це бачать і всі це усвідомлюють. І це дуже погано, особливо пенсіонерам, які отримують зовсім трошки і доводиться витрачатися‎», – розповідає кримчанка.

«Все піднялося. Найбільше цукор, масло рослинне, хліб подорожчав теж. Вибачте мене, яблука у нас в магазинах, якщо ви подивитеся, просто несусвітна ціна на них. Якщо у мене пенсія близько 10 тисяч, то природно, це вплинуло‎», – каже кримська пенсіонерка.

Деякі опитані кримчани вважають рост цін нормальним процесом.

«Трошки може зросли, але в принципі все нормально. Зовнішня політика багато на що впливає, тому у нас сильно зростають ціни. У нас все нормально, воно завжди було, завжди підвищувалося потихеньку, що при Україні, що зараз‎», – вважає ось цей чоловік.

У соцмережах є гостріші висловлювання кримчан.

За інформацією Кримстату з початку року на півострові суттєво здорожчали морква, цибуля, картопля – на 37, 30 та 28 відсотків. Виросли також ціни на м’ясо, ковбаси, рибу, сир. Наприкінці минулого року різко піднялися ціни на соняшникову олію та цукор. В Криму олія коштувала 130 рублів за літр, цукор – майже 60 рублів за кіло. Підконтрольна Росії влада запровадила мораторій на здорожчання цих продуктів і встановила верхню межу цін.

«Я особисто вчора сам проїхав, у нас були недоліки в двох торгових точках, вже все виправлено. Плюс у нас ще підписаний меморандум разом з цими мережами, у нас група товарів не більше 5 відсотків націнки‎», – заявляв тоді підконтрольний Росії міністр промислової політики Криму Олександр Трянов.

Мораторій на збільшення цін продовжено. На цукор – до 1 червня 2021 року, на соняшникову олію – до 1 жовтня 2021 року. Але ціни на інші продукти все одно зростають.

Серед об’єктивних причин – це зростання цін на світових ринках на деяку сільгосппродукцію та неврожайний рік для соняшника, цукрового буряка, каже політолог з Криму Євгенія Горюнова. А суб’єктивні - це те, яким став ринок в Криму саме через російську анексію.

«Доставляти товари в Крим в принципі росіянам не вигідно. Тому, що це регіон, звідки ти нічого не вивезеш. У зворотному напрямку – практично нічого. Тому що там сьогодні економіка знаходиться в жалюгідному стані: аграрний сектор майже помер, продовольство, якісь товари вивозити ну, крім мінімуму, неможливо. Якщо ти везеш товар в Крим, то назад ти поїдеш порожній. Тому тут в даному випадку закладається ціна товарів з урахуванням зворотної дороги. Виходить, що за рахунок транспортування ціна товару зростає‎», – каже політолог Євгенія Горюнова.

Ще одна причина – в Крим так і не зайшли крупні оптові постачальники товарів.

«‎Чому не зайшли? Тому що санкції. Жодна компанія не хоче підпадати під санкції, вони займаються, в тому числі, імпортом, їм це не вигідно‎», – пояснює політолог Євгенія Горюнова.

Три роки тому російські та підконтрольні Кремлю кримські чиновники обіцяли кримчанам, що ціни на продукти знизяться із запуском Керченського мосту.

Підконтрольний Росії глава Криму Сергій Аксьонов у прогнозах був обережнішим, ось які його заяви публікували тоді російські ЗМІ.

Опитані кримчани обіцянки 2018 року пам’ятають. Але вірили в них не всі.

«‎Ага-ага. А що, ви сподівалися, так? Ось у мене знайомий, однокурсник, в інституті в Севастополі вчилися. Так вони з Керчі їздять на Кубанщину, воно дешевше обходиться з дорогою, ніж купувати в Керчі. Так що отак, така наша селяві», – висловлюється цей чоловік.

В кримчан різні уявлення про те, чому обіцяне не стало реальністю, хтось висуває свої версії, чому обіцяне не стало реальністю.

«Ну, якось не склалося. Не знаю, на мою думку, це – жадібність тут, на місцевому рівні. Ну що ж ми можемо зробити, якщо вони такі жадібні‎», – вважає жінка.

«Напевно, вони повинні стати нижче. Ну, а чому не стали? Потрібно досить серйозний аналіз проводити. Мабуть тому, що будуємо ракети. Ну, їх теж треба будувати. Кораблі і так далі, так далі: в світі все не стабільно. Мовчимо, терпимо», – розмірковує цей чоловік.

Через зведення мосту ціни на продукти в Криму не знизяться, і раніше прогнозувала політолог з Криму Євгенія Горюнова. І зараз пояснює, в чому причина того, що вони не впали.

«Якщо ви просто подивитесь розцінки на російські автоперевезення, то зрозумієте, в принципі дешевше стати не могло. Російський водний транспорт, та взагалі в усьому світі водний транспорт, набагато дешевше, ніж автомобільний або залізничний. Сама переправа була дешевше, ніж автомобільним та залізничним транспортом доставляти до Криму вантажі. Тому тут здешевлення просто ніякого бути не могло‎», – каже Євгенія Горюнова.

Сезонні знижки на продукти з нового врожаю на півострові будуть, але ціни в Криму загалом матимуть тенденцію до зростання, прогнозує політолог Євгенія Горюнова. Оскільки півострів перебуває під впливом процесів у Росії, на ньому відіб’ються і нові санкції проти Росії, і в цілому подальше погіршення соціально-економічної ситуації. Російське міністерство сільського господарства заявляє, що вживає заходів щодо підтримки виробників і обіцяє, що цінова динаміка на основне продовольство в 2021 році буде «помірною», в межах інфляції.