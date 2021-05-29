«Нічого особистого, тільки бізнес». Як шведський підприємець хоче обійти санкції в Криму?

Мільярдер з Європи хоче інвестувати в окупований Крим в обхід санкцій Євросоюзу? Швед Фредерік Паулсен – відомий бізнесмен, меценат, дипломат і вчений, ймовірно, хоче робити вино на окупованому півострові. Крим.Реалії отримали документ – інвестиційний проєкт закладки виноградників у Сакському районі. Бізнес-план представила маловідома компанія «Северный Свет 2018», зареєстрована в Сімферопольському районі. Як ця фірма пов’язана зі шведом Фредеріком Паулсеном?

Who is Mr. Паулсен?

Фредерік Паулсен людина почесна, як не поглянь. Почесний консул Росії в Лозанні, почесний професор одразу чотирьох університетів та почесний член Російської асоціації полярників. Державні ордени Паулсену вручали президент Франції Ніколя Саркозі, президент Німеччини Горст Келер, а також президент Росії Володимир Путін, він нагородив шведа Орденом дружби.

Багато іноземних компаній вважають Росію складною для ведення бізнесу. Але це не про нас

Паулсен – засновник міжнародного концерну, виробника елітного алкоголю, «Маруся Бевереджис». Також швед очолює фармацевтичну корпорацію «Феррінг». У Росії ця компанія виготовляє препарати для лікування безпліддя.

«Я знаю, що багато іноземних компаній вважають Росію складною для ведення бізнесу. Але це не про нас. Ми отримуємо велику підтримку від федеральної влади та від міністерства економіки», – хизувався Фредерік Паулсен в ефірі російського телеканалу.

Фредерік Паулсен не підтримує санкції, запроваджених проти Росії.

Це дуже сумний факт, що, крім економічних, є ще й політичні санкції

«Звичайно, зараз потрібно звертати увагу на політичну ситуацію, коли деякі країни намагаються перешкодити веденню бізнесу в Росії. Наразі лише в окремі сектори економіки Росії можна інвестувати без обмежень. Гадаю, це дуже сумний факт, що, крім економічних, є ще й політичні санкції», – скаржився Фредерік Паулсен у 2016 році.

Кримські виноградники вабили Фредеріка Паулсена ще до окупації півострова. У 2013 році бізнесмен підписав Меморандум про співпрацю із заступником голови Ради міністрів Криму Валерієм Пальчуком. У травні 2014 року, коли Крим окупувала Росія, Паулсен провів переговори вже із Сергієм Аксьоновим.

Пообіцяв інвестувати в Крим кілька мільйонів доларів і, згодом, збільшити капіталовкладення в півострів до 40 мільйонів доларів. Російські журналісти відзначили, що найбільше Паулсен цікавиться розвитком медицини й виноробства в Криму.

Бізнес-проєкт у Сакському районі

Від 2014 року про інвестиції Паулсена в Крим у ЗМІ ані слова. Але документ бізнес-проєкту, який потрапив до Крим.Реалії, може довести, що вони є. У березні компанія «Северный Свет 2018» запропонувала закласти виноградники у Сакському районі.

У степовій частині Криму виробляли досить конкурентну, якісну винну продукцію

«Це степова зона Криму, там традиційно вирощувалися як сади, так і виноградники. Так, звичайно, це, можливо, не південний берег Криму, але там також були свої унікальні сорти. Були свої підприємства, які у степовій частині Криму виробляли досить конкурентну, якісну винну продукцію», – каже директор «Укрвинпром» Володимир Кучеренко.

Згідно з документом, «Северный Свет 2018» планує інвестувати майже 187 мільйонів рублів, це близько 2,5 мільйонів доларів, та створити 48 робочих місць у Криму.

«Це дуже трудомісткий процес. Звичайно, у випадку, якщо це потужні інвестиції і планується під індустріальний, а не під туристичний напрямок. Це велика ручна праця. Це велика задіяність спеціалістів. Тому, на сьогодні, якщо хтось заходить, ті люди, які хочуть вкладати кошти і докладати зусилля, вони не хочуть просто вкладати це в повітря і робити якісь порожні кроки», – пояснює Володимир Кучеренко.

За документами бізнес-проєкту, якісний виноград планують вирощувати за межами Кримського сільського поселення Сакського району. Закладку нової лози зроблять на полях поблизу села Кримське.

«Ми їхали з Сак, він (син) говорив: «Мамо, ось тут все буде засаджено виноградниками». Там у минулому році були посіви, а в цьому році посівів немає. У Яркому там підвали є, там раніше було вино. Тепер там почистили все. Все там навели красу. І будуть підвали під вино», – розповіла жителька Сакського району.

Ми ж теж працювали на винограднику раніше. Було чудово. Які ж виноградники тоді були, ооо...

Виноград буяв на полях Сакського району і раніше. Його викорчували під час антиалкогольної кампанії Горбачова, наприкінці 1980-х років.

«Ми ж теж працювали на винограднику раніше. Було чудово. Які ж виноградники тоді були, ооо... Такі грона. Там за радгоспом прямо були самі поля. І каберне було, і токайський був, і ще був винний сорт, забула, як називається. Багато сортів було», – каже жителька Сакського району.

Як новий бізнес-проєкт вплине на життя регіону, ми запитали жителів Кримського сільського поселення Сакського району.

Нічого особистого, тільки бізнес

«Буде робота людям, молоді особливо. Ну, дуже добре. Виноград це завжди смачно і добре».​

«Та нехай собі роблять, нам що з того. Знаєте, як у всіх цих, прислів'ї: «Нічого особистого, тільки бізнес».

«Селу це робочі місця дасть. І, взагалі, виноград і переробка винограду буде. Знову ж таки робочі місця».

«Це ж зробили, продали, гроші отримали. Це, зрозуміло, економіка».

Як пов’язані «Северный Свет 2018» і Фредерік Паулсен?

Із російських реєстрів відомо, «Северный Свет 2018», який планує розвивати виноробство в Сакському районі, заснували дві російські компанії з офісами в Москві – «Северный свет» и «Русская жемчужина». Своєю чергою, «Русскую жемчужину» заснувала компанія «Нордіка», а вже цю фірму – акціонерне товариство «Таламус» зі Швеції. Материнська компанія шведського «Таламусу» – це холдинг «Састре» з Цюриха. У швейцарському реєстрі вказано – голова ради директорів «Састре» Фредерік Паулсен.

«Відкривається якесь ТОВ, на яке реєструється фірма і вся господарська діяльність ведеться через цей ТОВ. Своєю чергою ці компанії можуть вже безпосередньо належати компаніям, зареєстрованим в Росії. Це робиться спеціально, щоб, на перший погляд, уникнути можливого запровадження санкцій», – пояснює співавтор проєкту «Кримський архів», який викриває порушників санкцій на півострові, Крістіна Закурдаєва.

Керівництво ЄС забороняє громадянам країн Євросоюзу інвестувати в окупований Крим. Але тільки в окремі сектори економіки та окремі інфраструктурні проєкти. Скажімо, в технології подвійного призначення, телекомунікації і туристичний бізнес. Чи вплине новий бізнес-проєкт в Сакському районі на туристичну галузь Криму і чи це є порушенням, визначати чиновникам ЄС.

Європейське законодавство написане дуже абстрактно

«Європейське законодавство написане дуже абстрактно. Знову ж таки ми розмовляли з юристами із санкційного права і вони кажуть, що так, дійсно, це головна проблема. І це зроблено в політичних цілях. Тому що, аналізуючи кожен конкретний випадок, не завжди можна сказати, чи дійсно цей випадок підходить під порушення санкцій, чи ні», – каже Крістіна Закурдаєва.

Чи планує Фредерік Паулсен займатися виноробством в окупованому Криму та інвестувати в півострів? Майже місяць тому листи з цим запитанням ми надіслали компаніям Паулса – «Феррінг» та «Маруся Бевереджис». Відповідей немає. Крим.Реалії готові будь-коли надати слово самому Фредеріку Паулсену.