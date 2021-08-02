Чиї тепер вина «Массандра», «Новый Свет» та «Инкерман»

Чиї тепер вина «Масандра», «Новий Світ» та «Інкерман»? Найкраще кримське вино належить особисто Володимиру Путіну? І тепер він поїтиме ним родичів та росіян? Друзі російського президента – Юрій Ковальчук та Геннадій Тимченко – скупили найбільші виноробні у Криму. Серед покупок – відомий далеко за межами окупованого півострова винзавод «Масандра», завод шампанських вин «Новий Світ» та виноробня «Інкерман». «Масандра» та «Новий Світ» – українські державні підприємства, що вважаються захопленими. Винзаводи перебувають під санкціями США та ЄС. На заводі «Масандра» була найбільша в Україні енотека – колекція рідкісних вин. Найстаріші пляшки там – 18-го століття. Як кажуть кримські журналісти-розслідувачі, це унікальне вино задарма розпивають родичі президента Росії Володимира Путіна та його приятелі. Винзаводами заволоділи за такою схемою: націоналізували та продали за цінами в десятки мільйонів доларів. Розслідувачі та експерти алкогольного ринку називають ці ціни заниженими. Кажуть, що тисячі гектарів кримського узбережжя, де ростуть виноградники, та самі виробництва насправді коштують мільярди доларів. За неринковими цінами активи дісталися компаніям банку «Росія», який називають кишеньковим банком Путіна.