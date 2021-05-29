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29 травня 2021, Київ 13:05
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Як бізнесмен з ЄС планує вирощувати виноград у Криму?

Як бізнесмен з ЄС планує вирощувати виноград у Криму?
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Як бізнесмен з ЄС планує вирощувати виноград у Криму?

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Мільярдер з Європи хоче інвестувати в окупований Крим в обхід санкцій Євросоюзу? Швед Фредерік Паулсен – відомий бізнесмен, меценат, дипломат і вчений. Він почесний консул Росії в Лозанні, почесний професор одразу чотирьох університетів та почесний член Російської асоціації полярників.

Державні ордени Паулсену вручали президенти Франції, Німеччини та Росії. Путін нагородив шведа Орденом дружби. Паулсен, ймовірно, хоче робити вино на півострові. Крим.Реалії отримали документ – інвестиційний проєкт закладання виноградників у Сакському районі. Бізнес-план презентувала маловідома компанія «Северный Свет 2018», зареєстрована в Сімферопольському районі. Як ця фірма пов’язана з Паулсеном?

ЄС забороняє громадянам Євросоюзу інвестувати в окупований Крим. Але тільки в окремі сектори економіки та окремі інфраструктурні проєкти, приміром, в технології подвійного призначення, телекомунікації і туристичний бізнес.

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