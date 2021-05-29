Як бізнесмен з ЄС планує вирощувати виноград у Криму?

Державні ордени Паулсену вручали президенти Франції, Німеччини та Росії. Путін нагородив шведа Орденом дружби. Паулсен, ймовірно, хоче робити вино на півострові. Крим.Реалії отримали документ – інвестиційний проєкт закладання виноградників у Сакському районі. Бізнес-план презентувала маловідома компанія «Северный Свет 2018», зареєстрована в Сімферопольському районі. Як ця фірма пов’язана з Паулсеном?



ЄС забороняє громадянам Євросоюзу інвестувати в окупований Крим. Але тільки в окремі сектори економіки та окремі інфраструктурні проєкти, приміром, в технології подвійного призначення, телекомунікації і туристичний бізнес.



