Євросоюз продовжить ще на рік заборону на інвестування в окупований Крим

Європейський союз продовжить ще на рік заборону на інвестування в окупований Росією Крим. Відповідне рішення посли 27 країн ухвалять 9 червня, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Після анексії Криму і Севастополя в червні 2014 року ЄС запровадив обмежувальні заходи, які застосовуються до компаній і фізичних осіб. Під санкції підпадають імпорт продукції з Криму або Севастополя до ЄС, інвестиції в Крим або Севастополь, туристичні послуги в цих окупованих регіонах.

Зокрема, європейські круїзні судна не можуть заходити в порти на Кримському півострові, крім випадків надзвичайних ситуацій, заборонений експорт певних товарів і технологій кримським компаніям або для використання в Криму в транспортному, телекомунікаційному та енергетичному секторах, а також у секторах, пов’язаних із розвідкою і видобутком нафти, газу і мінеральних ресурсів; забороняється надання технічної допомоги, посередницьких, будівельних або інженерних послуг, пов’язаних з інфраструктурою в цих секторах.

«Кримський пакет» санкцій є складовою політики невизнання незаконної анексії Криму Росією, щороку він продовжується, списки підсанкційних осіб і компаній коригуються залежно від зміни ситуації.