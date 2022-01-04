В Одесі готуються продати ще один винний завод – зі збереженням договору оренди для музею сучасного мистецтва

Одеський завод шампанських вин планують приватизувати – стартова ціна державного майна становить близько 87,4 мільйона гривень. Єдиний майновий комплекс підприємства – це 35 будівель та споруд, а також обладнання та транспортні засоби. Ціна на об’єкт сформована в результаті незалежної оцінки. Завод розташований на Французькому бульварі в Одесі.

У власності держави залишаться заглиблене сховище та житловий будинок, розташовані на території заводу, повідомляє пресслужба регіонального відділення Фонду держмайна України в Одеській та Миколаївській областях. Аукціон із продажу запланований на 1 лютого 2022 року. Земельна ділянка площею близько 3,6 гектара в рамках аукціону не продається.

Зараз підприємство перебуває в оренді в ПрАТ «Одеський завод шампанських вин», яке до січня 2018 року виготовляло та розливало на заводі вино та шампанське. Зараз виробництво припинено, повідомляють у фонді. Договір оренди зберігає чинність до 2035 року. Серед умов продажу об’єктів – збереження виробництва виноградних вин упродовж трьох років та укладання охоронних договорів на памʼятки архітектури – вʼїзну арку заводу та головний корпус.

Як уточнив Радіо Свобода директор підприємства Іван Поздняков, збережеться не тільки договір оренди, але також орендна плата і договори суборенди. Комерційне підприємство здає частину приміщень у суборенду – більшою частиною з них користується Музей сучасного мистецтва Одеси. Інституція переїхала на завод наприкінці 2021 року. Згідно із планами адміністрації та засновника музею, бізнесмена Вадима Мороховського, там працюватиме великий арт-простір. Перший захід у новій локації відбувся в грудні 2021 року.

За словами Позднякова, від виробництва вина підприємство свого часу відмовилось через низьку рентабельність виробництва за нинішніх умов. «Потрібна модернізація виробництва і обладнання. Ось зараз шукаємо інвестора, який буде готовий це зробити», – заявив він.

У вересні 2021 року Фонд державного майна продав ще один винний завод в Одесі на Французькому бульварі – при стартовій ціні понад 60 мільйонів гривень об’єкт приватизували за майже 235 мільйонів плюс 47 мільйонів гривень ПДВ. Переможцем на аукціоні стала компанія ТОВ «Каплор 7», яку одеські ЗМІ пов’язують із бізнесменом Вадимом Альперіним – «королем контрабанди», за словами президента України Володимира Зеленського. Покупець також має зберігати виноробне виробництво протягом трьох років.

На Одещині є ще п’ять винних заводів, майно яких належить державі – у Болграді, Ізмаїлі, Одесі, Подольську та Сараті. Всі вони зараз перебувають в оренді.