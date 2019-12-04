Кримське вино з українською етикеткою. Як Villa Krim продають у Європі і США в обхід санкцій

Один із найбільших українських виробників алкоголю після анексії Криму юридично розділив свій бізнес – на українську і «російську» частини. Зараз «Алеф-Віналь» продає в Росії «вино з захищеним географічним зазначенням Крим», а для Європи і США розливає свою продукцію в материковій Україні. Виноград на обох виробництвах один і той же.

Санкції ЄС і США забороняють імпорт і експорт продукції з Криму, але за допомогою цієї схеми виробник обходить санкції. Серед засновників групи є європейські компанії. За цими організаціями стоїть бізнесмен із Дніпра Вадим Єрмолаєв. У 2018 році він займав 64-е місце в списку найбагатших українців журналу «Фокус» із капіталом близько 100 мільйонів доларів.

Інші матеріали розслідування перелічені у статті:

Вина торгових марок «Золота Амфора», Villa Krim, «Старий Крим», коньяки Klinkov, «Жан-Жак», а також горілка GreenDay і Helsinki – це все продукція одного з найбільших українських підприємств-виробників алкогольних напоїв «Алеф-Віналь».

Основні потужності підприємства до анексії Криму були на півострові, але й без них компанія все ще лідирує на ринку. Профільний журнал Landlord у 2017 році помістив «Алеф-Віналь» на 13-е місце – без урахування його кримських активів.

Група володіє п’ятьма вино-горілчаними виробництвами і виноградниками площею дві тисячі гектарів. Головне українське підприємство – в місті Синельникове Дніпропетровської області. Як запевняють у компанії, саме там виробляється вся продукція для України і експорту в інші країни, крім Росії.

У Росію продукція йде з чотирьох заводів, які розташовані у Криму. Всі вина виготовляють на АТ «Старокримське», коньяки – на «Заводі марочних коньяків «Багерово», виноград вирощує агрофірма «Бурлюк», а переробляє і виробляє коньячний спирт «Алеф-Віналь-Крим» у селищі Поштове.

У Криму в «Алеф-Віналь» є два власні виноградники: 800 гектарів у селищі Каштани і понад 1000 гектарів у селищі Первомайське.

Де розташовані виноградники українського «Алеф-Віналь», у прес-службі підприємства телеканалові «Настоящее время» не відповіли. Законодавство України забороняє їм ввозити сировину з Криму.

Продукція

Український і «російський» «Алеф-Віналь» мають окремі інтернет-сторінки. Вони дуже схожі за дизайном, але відрізняються переліком продаваних брендів алкоголю. Якщо в російській версії детально описані кримські виноградники з картою розташування, то в українській знайти походження винограду для вина неможливо.

На російській версії сайту вказується, що продукція корпорації популярна в багатьох країнах світу, включаючи США, країни Південної Америки, Європи й Азії. Санкції ЄС і США забороняють будь-експорт і імпорт продукції з півострова.

В інтерв’ю телеканалові «Настоящее время» директор маркетингу російської «Алеф-Віналь-Крим» Катерина Наумова відповіла, що їхня продукція призначена тільки для внутрішньоросійського ринку, на відміну від підприємства в Україні.

«У нас різні ринки збуту. «Алеф-Віналь-Крим» працює на Росію. У Криму – повна представленість, в континентальній частині (Росії – посадовець виходить із позиції Кремля, що «Крим – це Росія» – ред.) – десь менше, десь більше. Важливо, що всі наші вина виробляються в класифікації «вина з захищеним географічним зазначенням» (рос. ВЗГУ Крым» – ред.), що гарантує споживачеві виробництво вина зі свіжого винограду і повний цикл виробництва на заводі-виробникові», – сказала маркетинг-директор.

Представник дніпровського «Алеф-Віналь» сказав, що підприємство поставляє вино не тільки в Україні, але і в Японію, Казахстан, Киргизстан, Китай і країни ЄС. Співрозмовник наполягав, що все вино їхнього підприємства виготовляється в місті Синельникове біля Дніпра.

У популярному міжнародному рейтингу вин Vivino можна знайти бренд Villa Krim. Він є в каталогах і української, і російської компаній. У рейтингу і взагалі містом виробництва вказана Одеса. Але в «Алеф-Віналь-Крим» це називають помилкою.

Згадане вино Villa Krim ми знайшли і в американському інтернет-магазині LiquorBarn. На запит телеканалу «Настоящее время» там відповіли, що виробник товару – українська компанія ТОВ «Атлантіс» із міста Синельникове.

Є Villa Krim і в Євросоюзі, наприклад, в естонському магазині Selver. На сайті вказано, що вино з України поставляє Alef Vinal.

В Україні вино Villa Krim можна купити, наприклад, у міжнародній мережі гіпермаркетів Metro. Якщо розглянути етикетку, то виробником зазначене теж підприємство ТОВ «Атлантіс» у місті Синельникове. Але нижче написано, що виробник «виноматеріалів оброблених» – ТОВ «Алеф-Віналь-Крим», АР Крим, селище Багерове. Причому останнє вказано набагато більшим шрифтом.

Вказівка на пляшці виробника виноматеріалу підтверджує господарську діяльність «Алеф-Віналь» у Криму: отриманий із винограду виноматеріал – головна складова готової продукції.

У прес-службі українського підприємства стверджують, що «ПрАТ «Алеф-Віналь» не має керованих активів на тимчасово окупованих територіях України і не здійснює на цих територіях свою господарську діяльність».

Як з’ясував телеканал «Настоящее время», ця інформація не відповідає дійсності.

Офшорні схеми і санкції

ТОВ «Алеф-Віналь-Крим» зареєстроване в листопаді 2014 року. Засновником виступило ПАТ «Бурлюк», на цю ж структуру записано понад 90% російського «Алеф-Віналь». У свою чергу, засновником «Бурлюка» стало українське ПрАТ «Алеф-Віналь».

Серед засновників «Алеф-Віналь-Крим», крім «Бурлюка», є ще чотири кіпрські компанії: Amadon Limited, AD Vinal Invest Limited, Dreamdestiny Holdings Limited і Promila Enterprises Limited. Три останні також у рівних частках володіють і самим «Бурлюком».

Контрольний пакет акцій 50% українського «Алеф-Віналь» до кінця 2018 року належав австрійській компанії Alef Investment Holding GmbH. Її директором є, за даними офіційного реєстру, громадянин України Вадим Єрмолаєв. Решта 50% були порівну розділені між двома кіпрськими компаніями, які згадувалися раніше.

У листопаді 2018 року австрійська компанія продала свою частку в ПрАТ «Алеф-Віналь» офшорові з Британських Віргінських островів – Ac-Terra International LTD, її директор – той же Вадим Єрмолаєв. Контроль менеджера над компанією також підтверджується рішенням Антимонопольного комітету України від 26 липня 2016 року.

Одній із кіпрських компаній – AD Vinal Invest Limited – одночасно належать частки в українському «Алеф-Віналь», російському «Алеф-Віналь-Крим» і російському ж ПАТ «Бурлюк». Офшорною структурою володіють: на 0,53% головний технолог «Алеф-Віналь» і громадянин Болгарії Боян Борисов, а на 99,47% – компанія з Белізу Record Trading Limited. Дізнатися про її кінцевих бенефіціарів неможливо – за законом тієї країни, отримати інформацію можна тільки на запит компетентних державних органів.

В орбіті «Алеф-Віналь» також є компанія ТОВ «Торговий дім АВ», її заснував гендиректор компанії і колишній бенефіціар ТОВ «Атлантіс» Черток Фелікс Борисович.

Російські «Алеф-Віналь-Крим» і «Бурлюк» багато разів кредитувалися в російському Національному комерційному банку, який перебуває під санкціями ЄС і США.

Із моменту анексії півострова компанії виконали не менш ніж чотири контракти уряду Росії на загальну суму майже 140 мільйонів рублів (2 мільйони доларів). Серед замовників, зокрема, завод шампанських вин «Новий світ» і «Севастопольський виноробний завод».

У серпні 2017 року директор «Алеф-Віналь-Крим» Олег Логвинов був фігурантом кримінальної справи. Російський Слідчий комітет звинувачував його в ухилянні від сплати податків на суму понад 75 мільйонів рублів (трохи більш ніж 1 мільйон доларів).

У березні 2018-го Вадим Єрмолаєв і його бізнес-партнер Станіслав Віленський стали фігурантами гучного скандалу в Естонії. Європейський центральний банк позбавив ліцензії Versobank AS, що належить їм, за підозрою у відмиванні грошей і фінансуванні тероризму.

За даними Фінансової інспекції Естонії і журналістів-розслідувачів із проєкту OCCRP, банк брав участь у легалізації грошей невідомого походження з України через кілька підставних компаній на Сейшелах. Згідно з розслідуванням журналістів, через банк пройшли не менш ніж 242 трансакції на загальну суму 164,3 мільйона доларів.