Майно та земля відомого заводу марочних вин і коньяків «Коктебель» було продано на торгах на початку року.

Продаж майна у Криму відбувається на публічних торгах. Інформація про їх етапи та учасників є у відкритому доступі. Так кримська влада демонструє відкритість процесу. В результаті ж виявляється, що багато унікальних об'єктів йдуть за мінімальними цінами бізнес-структур, власників яких згадують у зв'язку з ім'ям президента Росії Володимира Путіна . Крим.Реалії розповідають про кримський розпродаж 2021 року.

У Криму продовжує йти з молотка українське майно, «націоналізоване» підконтрольною Росії місцевою владою у 2014 році. В умовах санкційних обмежень і невизнаного більшістю країн світу статусу півострова ласі об'єкти йдуть власникам з оточення чинного президента Росії Володимира Путіна. Крим.Реалії розповідають, як у 2021 році високопоставленому російському бізнесу відійшли кримські санаторії біля моря та виноробні потужності з виноградниками.

Будинки винзаводу, склади, готель, спиртосховище, вісім цехів, холодильники, тарний цех і багато інших об'єктів, включаючи землі з виноградниками, відійшли «Гатчинському спиртовому заводу» з Ленінградської області за 110 мільйонів рублів. Цим спиртовим заводом володіють росіяни Олена та Михайло Якубчики. Останній відомий у Санкт-Петербурзі не тільки як «вино-горілчаний король», а й як родич (брат дружини) Сергія Наришкіна – директора Служби зовнішньої розвідки Росії, ексспікера Держдуми Росії.

За останні кілька років Коктебель став третім великим винзаводом у Криму, що відійшов російському бізнесу.

У грудні 2020 року структурам друга президента Росії Юрія Ковальчука відійшло виробниче об'єднання «Масандра», а у грудні 2017 року – завод шампанських вин «Новий світ».

Нові власники кримських винзаводів публічно не коментують свої придбання.

Скупку кримських винзаводів російськими бізнесменами можна порівняти з трофеями, покликаними наголошувати на статусності їхніх власників, говорить редактор відділу політики російського видання «Новая газета» Кирило Мартинов.

«Це дозволить, мабуть, оточенню Путіна почуватися ще такими латифундистами, порівнювати себе з графом Голіциним або з якимись іншими відомими виноробами в Криму», – сказав він Крим.Реалії.

«Одержимістю» називає потяг російського бізнесу з оточення Путіна до кримських винзаводів журналіст російського медіа «Проєкт» Михайло Рубін. Це видання раніше розслідувало появу кримських активів у власності російських бізнесменів.

Кому мали дістатися якісь ласі шматки?! Друзям президента

«Масандра» та всі ці алкогольні активи – це, швидше, питання про присутність президента (Росія – КР) у Криму. Це важливо. Ми ж маємо справу з режимом, що намагається брати під контроль будь-який бізнес. Треба називати речі своїми іменами: це схоже на якусь одержимість взяти під контроль буквально все. Ну і звичайно, кому мали дістатися якісь ласі шматки?! Друзям президента», – каже журналіст.

Володимир Путін раніше називав виноробство «хорошим благородним бізнесом» і навіть говорив, що «напевно, колись би цим позаймався».

Оздоровниці на узбережжі

Власником п'яти санаторіїв, розташованих у наймальовничіших місцях південного узбережжя Криму, в 2021 році став російський мільярдер, давній друг президента Росії Володимира Путіна та його колишній спаринг-партнер із дзюдо Аркадій Ротенберг.

Санаторії «Ай-Петри», «Місхор», «Дюльбер», «Перлина» («Жемчужина»), а також бутік-готель «Дача Рахманінов» викупило на торгах зареєстроване в Сімферополі ТОВ «Керуюча компанія інфраструктурних проєктів» (УКІП). На момент купівлі 95% часток у цій компанії належало колишньому головному командувачу російських ракетних військ Володимиру Зарицькому, а 5% – УК «Візант Груп», яку контролював російський бізнесмен Денис Козорез.

Журналісти видання зв'язалися з їхнім покупцем Володимиром Зарицьким, який зізнався, що бізнесом не займається, в «Керуючій компанії інфраструктурних проєктів» був номінальним власником, а в Криму бував лише раз.

Частину цих санаторіїв російська влада Криму безуспішно намагалася продати кілька років поспіль. Але охочих їх купити не було. Експерти пов'язували це з побоюваннями інвесторів купувати оздоровниці у підсанкційному регіоні.

Крім того, ці санаторії все ще мають українських власників – Управління справами Верховної Ради України та установу, що керує санаторіями Федерації профспілок України «Укрпрофоздоровниця». Вони не визнають угод із кримськими об'єктами, що укладаються без погодження з українською владою.

Структурам Аркадія Ротенберга кримські санаторії відійшли за цінами, нижчими від ринкових, з'ясували журналісти російського видання «Проєкт». Зокрема, санаторій «Мисхор» пішов з молотка за 380 мільйонів рублів, «Ай-Петри» – за 416 мільйонів рублів, а «Дюльбер» – за 702 мільйони рублів.

«Крим – ласий шматочок, що подобається Путіну. І, можливо, друзі президента не дуже хотіли б мати підсанкційні об'єкти, але їм теж доводиться вдавати, що їм дуже подобається Крим. Він справді чудовий, гарна природа, море та прекрасні, поки що не забудовані землі на узбережжі. Я думаю, що найголовніше – це земля», – зазначала журналістка видання «Проєкт» Катерина Резникова.

Вона не виключає, що у разі незатребуваності куплені Ротенбергом кримські об'єкти можуть перепрофілюватися на комерційні апартаменти біля моря.

Представник Ротенберга, ім'я якого не розкривається, повідомив російські ЗМІ, що бізнесмен планує вкласти в ці оздоровниці близько 15 мільярдів рублів.

До кінця 2021 року про розвиток зазначених санаторіїв та вкладення в них коштів, про які говорив представник Ротенберга, не повідомлялося.