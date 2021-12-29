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Кримські журналісти та їхні сім'ї – у центрі уваги в Києві (фотогалерея)

Національна спілка журналістів України 28 грудня в Києві представила фотовиставку «Громадянські журналісти важливі» на знак солідарності з громадянськими журналістами та їхніми сім’ями, яких переслідують в окупованому Росією українському Криму. Фотографії розповідають історії ув'язнених кримськотатарських громадянських журналістів та їхніх сімей. Також на фото – журналіст проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії Владислав Єсипенко; журналіст, перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял (за документами – Джелялов), громадянський журналіст, співзасновник руху «Кримська солідарність» Наріман Мемедемінов та колишній політичний в'язень Кремля, кримський журналіст Микола Семена. Голова НСЖУ Сергій Томіленко під час відкриття виставки зазначив «Ми говоримо: «Громадянські журналісти важливі» й закликаємо окупаційну владу негайно звільнити журналістів, яких вона переслідує».

Після російської окупації Криму навесні 2014 року на півострові регулярно відбуваються обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв'язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».
Національна спілка журналістів України 28 грудня у Києві презентувала фотовиставку &laquo;Громадянські журналісти важливі&raquo; на знак солідарності з переслідуваними в окупованому Криму громадянськими журналістами та їхніми сім&#39;ями
1 Національна спілка журналістів України 28 грудня у Києві презентувала фотовиставку «Громадянські журналісти важливі» на знак солідарності з переслідуваними в окупованому Криму громадянськими журналістами та їхніми сім'ями
Відкриття фотовиставки привернуло багато уваги українських медіа
2 Відкриття фотовиставки привернуло багато уваги українських медіа
На виставці представлені понад 40 фоторобіт, що розповідають про історії дванадцяти журналістів із Криму
3 На виставці представлені понад 40 фоторобіт, що розповідають про історії дванадцяти журналістів із Криму
Муміне Салієва, дружина фігуранта другої бахчисарайської &laquo;справи Хізб ут-Тахрір&raquo; Сейрана Салієва, сказала: &laquo;Для нас, дружин громадянських журналістів, які потрапили до в&#39;язниць, робота наших чоловіків &ndash; не просто робота і не просто професія, це місія&raquo;
4 Муміне Салієва, дружина фігуранта другої бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» Сейрана Салієва, сказала: «Для нас, дружин громадянських журналістів, які потрапили до в'язниць, робота наших чоловіків – не просто робота і не просто професія, це місія»
Постійний представник президента України в АР Крим і Севастополі Антон Кориневич зазначив: &laquo;Сьогодні, справді, ми &ndash; у ситуації, коли свобода слова у тимчасово окупованому Криму неможлива&raquo;
5 Постійний представник президента України в АР Крим і Севастополі Антон Кориневич зазначив: «Сьогодні, справді, ми – у ситуації, коли свобода слова у тимчасово окупованому Криму неможлива»
Халіде Бекірова фотографує фрагмент фотовиставки, на якому зображено її сім&#39;ю
6 Халіде Бекірова фотографує фрагмент фотовиставки, на якому зображено її сім'ю
Керівник проєкту Крим.Реалії Володимир Притула розповів про долю журналіста Владислава Єсипенка та нагадав слова президента Радіо Свобода Джеймі Флая: &laquo;Журналістика &ndash; не злочин&raquo;
7 Керівник проєкту Крим.Реалії Володимир Притула розповів про долю журналіста Владислава Єсипенка та нагадав слова президента Радіо Свобода Джеймі Флая: «Журналістика – не злочин»
У відкритті виставки взяв участь радник із питань преси, освіти та культури посольства США в Україні Волтер Браунолер
8 У відкритті виставки взяв участь радник із питань преси, освіти та культури посольства США в Україні Волтер Браунолер
Майє Мустафаєва, дружина громадянського журналіста Сервера Мустафаєва розповіла про свого чоловіка
9 Майє Мустафаєва, дружина громадянського журналіста Сервера Мустафаєва розповіла про свого чоловіка
Фотографії розповідають про те, як переслідували громадянських журналістів у Криму та про те, як зараз живуть їхні сім&#39;ї
10 Фотографії розповідають про те, як переслідували громадянських журналістів у Криму та про те, як зараз живуть їхні сім'ї
Дружини громадянських журналістів поділилися своїми спогадами про чоловіків і розповіли, як зараз вони живуть без годувальників
11 Дружини громадянських журналістів поділилися своїми спогадами про чоловіків і розповіли, як зараз вони живуть без годувальників
Дружини ув&#39;язнених громадянських журналістів розповіли, що їхні чоловіки, перебуваючи в умовах несвободи, пишуть щоденники, частина з яких опублікована в засобах масової інформації, в тому числі й на сайті Крим.Реалії
12 Дружини ув'язнених громадянських журналістів розповіли, що їхні чоловіки, перебуваючи в умовах несвободи, пишуть щоденники, частина з яких опублікована в засобах масової інформації, в тому числі й на сайті Крим.Реалії

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