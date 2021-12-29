Національна спілка журналістів України 28 грудня в Києві представила фотовиставку «Громадянські журналісти важливі» на знак солідарності з громадянськими журналістами та їхніми сім’ями, яких переслідують в окупованому Росією українському Криму. Фотографії розповідають історії ув'язнених кримськотатарських громадянських журналістів та їхніх сімей. Також на фото – журналіст проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії Владислав Єсипенко; журналіст, перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял (за документами – Джелялов), громадянський журналіст, співзасновник руху «Кримська солідарність» Наріман Мемедемінов та колишній політичний в'язень Кремля, кримський журналіст Микола Семена. Голова НСЖУ Сергій Томіленко під час відкриття виставки зазначив «Ми говоримо: «Громадянські журналісти важливі» й закликаємо окупаційну владу негайно звільнити журналістів, яких вона переслідує».



Після російської окупації Криму навесні 2014 року на півострові регулярно відбуваються обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв'язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».