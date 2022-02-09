Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Російські силовики затримали в окупованому Криму чотирьох кримських татар

Кримськотатарські активісти під час обшуків 9 лютого 2022 року

Російська влада в окупованому Криму затримала чотирьох кримських татар, це сталося після обшуків у їхніх будинках, повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим. Реалії.

Громадська група «Кримська солідарність» вказала, що обшуки відбулися в будинках Ансара Османова, Ернеста Сейтосманова, Марлена Мустафаєва та Аметхана Абдулвапова, яких згодом затримали та вивезли співробітники Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ).

Родичі затриманих розповіли, що причини для обшуків чи затримання силовики не вказали.

Після окупації Криму в 2014 році, російська влада притягнула до відповідальності десятки кримських татар за нібито приналежність до «Хізб ут-Тахрір», ісламської організації, забороненої в Росії, але не в Україні.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG