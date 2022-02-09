Російські силовики затримали в окупованому Криму чотирьох кримських татар

Російська влада в окупованому Криму затримала чотирьох кримських татар, це сталося після обшуків у їхніх будинках, повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим. Реалії.

Громадська група «Кримська солідарність» вказала, що обшуки відбулися в будинках Ансара Османова, Ернеста Сейтосманова, Марлена Мустафаєва та Аметхана Абдулвапова, яких згодом затримали та вивезли співробітники Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ).

Родичі затриманих розповіли, що причини для обшуків чи затримання силовики не вказали.

Після окупації Криму в 2014 році, російська влада притягнула до відповідальності десятки кримських татар за нібито приналежність до «Хізб ут-Тахрір», ісламської організації, забороненої в Росії, але не в Україні.