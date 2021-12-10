Повторний допит свідків у справі Владислава Єсипенка в Криму: «експерт назвав гранату міною»

СІМФЕРОПОЛЬ – Підконтрольний Росії Сімферопольський районний суд провів 8 грудня десяте засідання по суті у кримінальній справі щодо заарештованого ФСБ Росії в Криму фрілансера Крим.Реалії Владислава Єсипенка. Українське видання «Ґрати» писало про перебіг судового засідання у режимі онлайн. Крим.Реалії зібрали основні факти про чергове засідання по суті, що відбувалося фактично в закритому режимі. Це засідання тривало понад годину. Про те, як відубвалося попереднє засідання, читайте тут.

Позаштатний журналіст, фрілансер Крим.Реалії (кримський проєкт Радіо Свобода) Владислав Єсипенко був затриманий російськими силовиками вранці 10 березня 2021 року в Криму. Йому висунули звинувачення за статтею 223.1. КК Росії (незаконне виготовлення вибухових речовин, незаконні виготовлення, переробка чи ремонт вибухових пристроїв), пізніше додали ще одну – статтю 222 КК Росії (незаконні придбання, передача, збут, зберігання, перевезення чи носіння зброї, її основних частин, боєприпасів). Єсипенко заперечує провину і стверджує, що оприлюднені російськими силовиками «визнання» були отримані під тортурами.

Десяте судове засідання по суті почалося з того, що суддя Длявер Берберов заявив, що засідання матиме закритий статус, пославшись на те, що повторно буде допитано двох співробітників ФСБ: оперуповноваженого Дениса Коровіна та експерта-вибухотехніка Ігоря Галкіна.

Першим був повторно опитаний оперуповноважений ФСБ Денис Коровін. Після виїзного засідання у сторони захисту та Владислава Єсипенка виникла низка питань до Дениса Коровіна, який керував операцією із затримання журналіста та огляду автомобіля. Нагадаємо, у процесі цієї операції в машині Єсипенка нібито було знайдено вибуховий пристрій. Під час виїзного засідання Владислав зазначив, що з автомобіля зник відеореєстратор, який, як стверджує журналіст, спочатку там був. На кадрах телесюжету російського видання «НТС Севастополь», на яких зафіксовано затримання Владислава Єсипенка 10 березня 2021 року, видно фрагмент самого відеореєстратора, як припускають адвокати.

Під час допиту Коровін стверджував, що не бачив жодного відеореєстратора, інакше «обов'язково б його вилучив», оскільки це було б для нього «важливим доказом». Також він стверджує, що не давав розпорядження вести оперативну відеозйомку, відеозйомка не була додана до матеріалів справи, а розпорядження про саму зйомку він нікому не давав. Більше того, він не може відповісти, чи може пресслужба ФСБ вести подібну зйомку без дозволу, а хто її здійснював, не знає.

Низку питань, поставлених адвокатом Дмитром Дінзе, суддя зняв. Запитання стосувалися підстав для проведення оперативно-розшукових заходів у цій справі. Коровін послався на те, що це «відомості, що містять держтаємницю». Усі подальші уточнювальні питання суддя також зняв.

Наступним був допитаний експерт-вибухотехнік Ігор Галкін, про його повторний допит клопотала прокурор Олена Подольна. У неї виникло додаткове питання: у чому конкретно полягало доопрацювання та переробка вибухового пристрою, який нібито було виявлено у Владислава Єсипенка. Експерт пояснив, що всі компоненти гранати були заводські. «Замінено було лише кільце з чекою», – повідомив він у процесі.

Чеку, за його словами, було замінено на саморобний виріб. Він складався з фрагментів металевого дроту та кільця. Галкін стверджує, що за цієї ситуації змінилося призначення гранати (штатне призначення гранати – її метання, після чого відбувається вибух). При переробці, за словами Галкіна, змінилося функціональне призначення вибухового пристрою. Він називає доопрацьовану гранату міною і стверджує, що внесені зміни в конструкцію дозволять встановити її на місцевості методом розтягування за допомогою волосіні.

– Чому у своїх висновках ви не зазначили, що ця граната перетворилася у вас на міну? – запитує адвокат Дмитро Дінзе.

– Я її кваліфікував як саморобний вибуховий пристрій, – стверджує Ігор Галкін.

– А міну тоді навіщо ви зараз згадали? – запитує Дінзе.

– Ну, це просто як… Як пояснення. Чи не обов'язково цей термін. Я навів його, щоб було зрозуміло, – пояснює Галкін.

– Тобто міну ви згадали просто для наочності, – уточнює Дінзе.

– Ну так, – погоджується Галкін.

Адвокат Дмитро Дінзе пояснив Крим.Реалії після засідання: «Виходить, запал гранати був у нього допрацьований. Сама нижня частина гранати, що є носієм вибухової речовини, вона недопрацьована. Він сказав, що кільце було фактично допрацьоване. Хоча кільця не збереглося та його опису немає. Ми запитували, чи є запал штатним чи ні, але оскільки він недостатньо описав цей запал, а запал під час експерименту був знищений шляхом підриву, він теж не міг пояснити: запал був російського, китайського, американського чи незрозуміло якого виробництва».

Дінзе пояснює: сторона захисту так детально розбирає цю експертизу, тому що саме на її підставі тримається кваліфікація за статтею про «незаконне виготовлення, переробку або ремонт вогнепальної зброї» (стаття 223 прим. 1 КК Росії). За тяжкістю ця стаття є більш тяжкою стосовно статті про «незаконне придбання, передачу, збут, зберігання, пересилання або носіння зброї, боєприпасів» (стаття 222 КК Росії).

Після цього сторона захисту заявила низку клопотань, два з яких були задоволені: про дослідження підсумку, в якому було знайдено вибуховий пристрій, та клопотання про долучення до матеріалів справи документа, котрий підтверджує факт захворювання неповнолітньої дитини Владислава Єсипенка, що може бути пом'якшувальною обставиною.

Наприкінці судового засідання суддя зі стороною захисту довго обирали зручну дату для наступного судового засідання. «Якби ви бачили мій щоденник, він у мене синьо-жовтий», – коментує суддя, відкидаючи чергову запропоновану дату. У результаті домовилися, що наступний суд відбудеться 13 грудня об 11.30.

Адвокат Дмитро Дінзе охарактеризував самопочуття свого підзахисного як «нормальне» та уточнив, що Владислав Єсипенко «активно бере участь у судовому процесі та уважно за ним стежить».