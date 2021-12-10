Нічого про Україну без України – у Білому домі повідомили про розмову Байдена і Зеленського

Президент США Джо Байден чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати та їхні союзники й партнери віддані принципу «ніяких рішень чи дискусій про Україну без України», повідомив Білий дім за підсумками розмови президентів США і України Джо Байдена і Володимира Зеленського 9 грудня.

«Президент Байден висловив глибоке занепокоєння США і наших європейських союзників з приводу агресивних дій Росії щодо України і дав зрозуміти, що США і наші союзники дадуть відповідь рішучими економічними та іншими заходами у разі подальшого військового втручання. Він підтвердив непохитну відданість США суверенітету і територіальній цілісності України», – йдеться в повідомленні.

Під час розмови лідери закликали Росію до деескалації напруженості й погодилися, що дипломатія є найкращим способом досягти значного прогресу у врегулюванні конфлікту.

«Президент Байден підкреслив готовність Сполучених Штатів брати участь у підтримці заходів зміцнення довіри для просування імплементації Мінських домовленостей і на підтримку «Нормандського формату», – повідомили в Білому домі.

Президент Зеленський за підсумками розмови повідомив, що американський лідер ознайомив його зі змістом його переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним. Крім того, за словами Зеленського, йшлося про можливі формати врегулювання конфлікту на Донбасі.

Розмова Зеленського і Байдена відбулася 9 грудня, тривала півтори години і проходила через два дні після розмови американського президента з президентом Росії Володимиром Путіним – на тлі занепокоєння України і Заходу через чергове нарощування Росією сил біля українських кордонів і можливу підготовку до нового вторгнення.