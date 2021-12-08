Зеленський бачить «особисту роль Байдена» у врегулюванні конфлікту на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський вважає позитивним факт розмови президентів США Джозефа Байдена та Росії Володимира Путіна, однією з головних тем якої була ситуації на Донбасі та біля кордонів України, передає 8 грудня офіційний сайт глави української держави.

Водночас Зеленський зазначив, що деталі цих перемовин він прокоментує вже після своєї телефонної розмови з Байденом, запланованої на 9 грудня.

«Я вважаю, що перемога України в тому, що США завжди підтримували Україну, наш суверенітет, нашу незалежність, у нас була двопартійна підтримка. Але, найголовніше, ми зараз бачимо, що є особиста, реальна реакція і роль президента Байдена у врегулюванні цього конфлікту, війни на сході нашої держави», – наголосив Зеленський.

Раніше 8 грудня президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати не надсилатимуть війська в Україну для захисту від будь-якого нового імовірного російського вторгнення. Байден додав, що попередив Путіна: якщо Росія розпочне нові військові дії проти України —що, за попередженнями американської розвідки, може бути можливим уже найближчими тижнями — Сполучені Штати та союзники запровадять санкції, «яких він ніколи не бачив».

«Ідеї, що Сполучені Штати збираються в односторонньому порядку використовувати силу, щоб протистояти вторгненню Росії в Україну, зараз немає в планах. Ми маємо моральний і юридичний обовʼязок перед нашими союзниками по НАТО згідно зі статтею пʼятою (статуту альянсу – ред.). Це священний обовʼязок. Це зобовʼязання не поширюється на... Україну», – сказав Байден, згідно зі стенограмою Білого дому. Вашингтон повідомив про плани постачати Україні більше озброєння, включно з протитанковими ракетами Javelin, та іншу техніку.

У коментарях після розмови з Байденом Путін знову повторив намір Росії отримати юридичні гарантії щодо відмови Україні у вступі в НАТО. «Нас не може не турбувати перспектива можливого вступу України до НАТО, тому що за цим, безсумнівно, послідує розміщення там військових контингентів, баз і озброєнь, які нам загрожують», – твердить російський президент.

Десятки тисяч російських військових розгорнуті нині в регіонах поблизу кордону з Україною, що насторожило як Київ, так і офіційних осіб у Європі та Сполучених Штатах.