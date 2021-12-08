«Напруга знята» – Арестович про перші результати перемовин Путіна і Байдена

Напруга на українсько-російському кордоні знята. Про це в ефірі Радіо Свобода повідомив Олексій Арестович, радник голови Офісу президента. За його словами, після перемовин Володимира Путіна та Джозефа Байдена «стало більше ясності в намірах і відносинах сторін».

«Напруга знята, але чи зменшилася загроза, ми побачимо за даними воєнної розвідки та розвідок наших союзників. Одне діло – перемовини. Інше – реальні воєнні рухи, які здійснює Російська Федерація. Поки не видно, щоб вони почали відходити», – сказав Арестович.

На думку Арестовича, після розмови Байдена та Путіна американський лідер не подзвонив Зеленському, оскільки займається тим, що збирає «міжнародну підтримку для України».

«Байден збирає міжнародну підтримку для України і хоче повідомити президенту Зеленському про практичні результати своїх перемовин з лідерами інших країн, які багато тижнів ведуть консультації з приводу ситуації на кордонах України», – зазначив Арестович.

Десятки тисяч російських військових розгорнуті нині в регіонах поблизу кордону з Україною, що насторожило як Київ, так і офіційних осіб у Європі та Сполучених Штатах.

Президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати не надсилатимуть війська в Україну для захисту від будь-якого нового імовірного російського вторгнення. Про це американський лідер заявив журналістам на наступний день після відеоконференції, яку він мав 7 грудня з російським колегою Володимиром Путіним.