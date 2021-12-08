Байден не зателефонував Зеленському в день переговорів з Путіним. Причини і наслідки

Джо Байден не зателефонував Володимру Зеленському в день переговорів з Володимиром Путіним. У Білому домі готуються до ґрунтовної розмови, чи просто не вважають інформування влади України першочерговою потребою? Аналітики розходяться в оцінках.

В Україні очікують на дзвінок президента США Джозефа Байдена до свого українського колеги Володимира Зеленського після переговорів американського лідера з керівником Росії Володимиром Путіним. Таку телефонну розмову раніше анонсував глава МЗС України Дмитро Кулеба. Після відео-конференції з Путіним радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван повідомив, що Байден одразу поспілкувався з лідерами Німеччини, Франції, Великої Британії та Італії, а президентові України зателефонує у четвер, 9 грудня.

Те, що США не поспішають поділитися з владою України висновками з переговорів із Росією, може бути наслідком недовіри, припускає у коментарі Радіо Свобода політичний аналітик Володимир Горбач. На його думку, це також свідчить про те, що позиції української сторони не є ключовими у вибудові стратегії США щодо Росії.

Це може бути ознакою особистої недовіри між президентами

«Анонсували, що розмова президентів має бути одразу після розмови з європейськими союзниками. Я так розумію, це також була спільна відео-конференція. В принципі, туди також можна було покликати Зеленського, але з ним буде окрема розмова. Це означає, що Сполучені Шати та їхні союзники не хотіли би, щоб Зеленський цю розмову чув. Але навіть і розмову окремо із Зеленським перенесли аж на четвер. Це може бути ознакою особистої недовіри між президентами. Можливо, Сполучені Штати не впевнені, що зміст цієї розмови не стане відомим у Кремлі?

Це сигнал про те, яке місце нинішнє українське керівництво займає у конфігурації російсько-американських переговорів. Байден, перш за все, орієнтується на комунікацію зі своїми найкращими європейськими союзниками: Британія, Німеччина, Франція та Італія. Це, крім того що союзники по НАТО, країни «Групи семи». З цими державами хоче синхронізувати свою політику Джо Байден. Для нього це важливо – розмова до переговорів для вироблення спільної позиції та інформування їх після переговорів», – каже Горбач.

Стратегія після розмови Байдена з Путіним

Звісно, для Україні в цілому і президента Зеленського зокрема дзвінок Байдена після переговорів із Путіним є значущим, втім про загальний зміст відео-конференції вже відомо, з чого вже можна розуміти, які меседжі американський президент може донести до українського, зауважує у коментарі Радіо Свобода політолог Михайло Басараб. Він вважає, що Білий дім відклав розмову з президентом України, щоб проаналізувати переговори з Кремлем.

Після розмови з Путіним адміністрація Байдена повинна опрацювати масив отриманої інформації

«Не шукав би у цьому якихось поганих сигналів. Розмова президентів США і Росії містила цілий перелік пунктів порядку денного. Україна хоч і була головним питанням цієї розмови, але не єдиним. Зрозуміло, що після розмови з Путіним адміністрація Байдена повинна опрацювати масив отриманої інформації, вивчити досконало реакцію Росії на ті чи інші посили, звести це все в єдину систему, напрацювати стратегію Сполучених Штатів після розмови Байдена і Путіна.

Україна буде одним з головних компонентів цієї стратегії, але, знову ж таки, не єдиним. Тому дзвонити поспіхом не маючи ще опрацювання розмови, було би не зовсім правильно. Інакше це було би коротким переказом того, що відбулося. Те, що дзвінок президента США до президента України перенесений на четвер, означає, що до цієї розмови президент Байден хоче ґрунтовно підготуватися, щоб лінія щодо України вписувалася у глобальну стратегію США після розмови з Путіним», – говорить Басараб.

Дзвінок до переговорів з Путіним

Важливіше, що Володимирові Зеленському телефонував держсекретар США Ентоні Блінкен перед розмовою Джо Байдена із Володимиром Путіним, наголошує у коментарі Радіо Свобода політолог Володимир Фесенко. За його словами, це означає, що США узгоджують з Україною позиції щодо Росії.

Важливо, що протягом року це вже не перша розмова президентів

«Це позитивна тенденція. Не принципово, коли відбудеться дзвінок, одразу після переговорів, чи через два дні. Важливо, що він відбудеться. Важливо, що протягом року це вже не перша розмова президентів, що вже відбулися очні зустрічі, зокрема візит нашого президента до США. Важливо, що є активна взаємодія між США і Україною, є тісна координація переговорних позицій.

Давайте порівняємо ситуацію, що є з ситуацією, яка була у 2014 році, 2015-му. Чи були у нас такі контакти з американцями як зараз перед переговорами з Путіним? Чи телефонували нам перед переговорами з Путіним? Чи телефонували після переговорів з Путіним? На жаль, ні.

А той факт, що Байден зателефонує трохи пізніше, я би не драматизував. Те, що він спочатку говорить з європейськими союзниками – їхня геополітична вага вища за вагу України. Нам це може не подобатися, але це реальність», – каже Фесенко.

7 грудня президент США Джозеф Байден відеозв’язком понад 2 години говорив з президентом Росії Володимиром Путіним. Під час розмови Путін заявив Байдену, що Україна не має стати членом НАТО. Натомість американський лідер пригрозив рішучими економічними та іншими заходами в разі вторгнення в Україну.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що під час цієї розмови тональність заяв була на користь України.