У разі нового вторгнення Путіна в Україну відповідь США буде «дуже сильною» – Джон Гербст

Якщо Росія наважиться на нове вторгнення в Україну, то відповідь США разом із союзниками буде дуже сильною: нові серйозні санкції, зброя для України та посилення присутності сил НАТО поблизу кордонів Росії. На цьому наголосив в інтерв’ю Радіо Свобода колишні посол США Джон Гербст, з яким провів розмову журналіст Тодд Прінс.

– Пане Гербст, що, на вашу думку, є підсумком нинішньої відеконференції Байдена і Путіна?

– Схоже, Байден зробив те, що він і його команда сказали, що він буде робити. Він сказав про це у своїй власній розмові з Путіним. Те, що він і його команда говорили публічно та приватно протягом останніх кількох тижнів.

Нові серйозні санкції; військова техніка для України та посилення присутності сил НАТО у східних країнах НАТО поблизу кордонів Росії

Якщо Москва й справді вчинить велике вторгнення в Україну, з її нарощуванням військових у понад 100 тисяч, щорічно 100 тисяч на кордонах України, то американська відповідь у поєднанні із союзниками буде дуже сильною; нові серйозні санкції; військова техніка для України та посилення присутності сил НАТО у східних країнах НАТО поблизу кордонів Росії.

Москва хоче, щоб Україна була лояльним підлеглим Росії. Партнером, якщо не союзником у питаннях безпеки, а також партнером, якщо не союзником з економічних питань, долучившись, наприклад, до цієї вмираючої організації – Євразійського економічного союзу.

– Тож чи бачите ви можливість деескалації чи компромісу?

– Я бачу можливість деескалації, тому що я не думаю, що Москва хоче зіткнутися з наслідками початку звичного військового нападу на Україну, на відміну від її нинішньої прихованої агресії проти України.

Путін хотів би спробувати застосувати залякування України, Вашингтону, Брюсселю, НАТО, ЄС, Берліну, щоб вирвати поступки від Заходу чи з боку України

Я думаю, що Байден досить чітко говорив про наслідки звичної війни в Україні. І тому, я думаю, Путін захоче цього уникнути. Та я думаю, що він хотів би спробувати застосувати залякування України, Вашингтону, Брюсселю, НАТО, ЄС, Берліну, щоб вирвати поступки від Заходу чи з боку України.

І, на жаль, існує історія останніх 15 років, коли Захід йшов на поступки російській агресії. Ось чому Путін має певні надії, що він зможе це зробити. Поки американська політика тверда, цього не станеться. Тому що Москва перебуває у дуже слабкому становищі щодо Сполучених Штатів і Заходу, хоча, очевидно, має військову перевагу над Україною.

– Чи очікуєте ви, що Путін відведе війська після відеоконференції з Байденом?

Думаю, що Путін був неприємно здивований чудовою реакцією адміністрації Байдена

– Ні, я думаю, що Путін збирається розігрувати це протягом шести або й більше тижнів, щоб побачити, чи зможе він за цей період знову якимось чином залякати будь-яку з тих [європейських] столиць, про які я вже згадував, і зробити якусь поступку.

Я думаю, що Путін був неприємно здивований чудовою реакцією адміністрації Байдена на це залякування. Вони швидко побачили небезпеку і зробили кроки – рішучі кроки – у всіх сферах, про які я вже згадував. Не просто проголошували американську політику, а й узгоджували із союзниками.

– Як ви думаєте, чи може Путін оголосити якусь перемогу тільки після проведення цієї зустрічі, навіть якщо він не отримає жодного з компромісів, яких він шукав від Сполучених Штатів?

– Я вважаю, що ці зустрічі важливі для іміджу самого Путіна, а також для того, щоб він показав росіянам: «Дивіться, я насправді не ізольований. Ми, Росія, насправді не ізольовані». І в цьому розумінні ми могли б бути трохи обережнішими щодо організації таких зустрічей. Але врешті-решт, поки те, що ми говоримо на цих зустрічах, є обґрунтованим, і наразі ми дотримуємося жорсткої політики вже на початку та після зустрічей, це добре.

– Чи повинні США піти на компроміс з Росією і скоротити військову допомогу Україні в обмін на відхід російських сил?

Москва зараз веде загарбницьку війну на Донбасі, наслідком якої стала смерть близько 14 тисяч українців

– Це говорить про те, що провокація Кремля веде до американських поступок. Ми посилаємо військову допомогу, бо Москва зараз веде загарбницьку війну на Донбасі. Так, обмежену війну, але, тим не менш, агресивну війну, наслідком якої стала смерть близько 14 тисяч українців.

І, звісно, ми повинні надати підтримку Україні. Я не думаю – через рішучу відповідь Байдена, – що Москва збирається ввійти в Україну звичайними силами. Але якщо в результаті нарощування військових сил [Росією] ми скорочуємо військову допомогу Україні, борючись із нинішніми рівнями російської агресії, який меседж ми посилаємо Кремлю? Що провокації спрацьовують. Це повідомлення, на жаль, Байден надіслав у кіберсфері. Тепер ми хочемо надіслати це в умовах війни Путіна в Україні? Чому б нам просто не помахати білим прапором?

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