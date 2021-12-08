Росія може сконцентрувати біля України удвічі більше сил, ніж навесні – Нуланд

Заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Росія здатна стягнути до кордонів України вдвічі більше сил, ніж минулої весни.

«Російські військові і розвідувальні служби продовжують розвивати здатність рішуче діяти в Україні, коли надійде відповідний наказ, потенційно це можливо на початку 2022 року. Передбачувані сили, якщо вони будуть повністю мобілізовані, будуть удвічі більшими за те, що ми бачили минулої весни. Зокрема, йдеться про приблизно 100 батальйонних тактичних груп, або майже всі готові сухопутні сили Росії, що базуються на захід від Уралу», – заявила Нуланд у виступі перед комітетом Сенату США із закордонних справ.

За оцінкою США, Росія розмістила майже 100 тисяч військових поблизу північних, східних і південних кордонів України, додала Нуланд.

За її словами, наразі невідомо, чи ухвалив президент Росії Володимир Путін рішення про наступ на Україну чи повалення її уряду. «Але ми знаємо, що він нарощує потенціал для цього», – сказала заступниця держсекретаря.

Президенти США та Росії Джо Байден та Володимир Путін близько двох годин розмовляли по відеозвʼязку 7 грудня. Розмова відбулася на тлі різкого загострення напруженості довкола України. Країни Заходу та Київ вважають, що Москва може готувати збройне вторгнення до України.

У Білому домі за підсумками розмови повідомили, що президент Байден «дав чітко зрозуміти, що США та союзники дадуть відповідь сильними економічними та іншими заходами у разі військової ескалації».

9 грудня президент США матиме розмову з президентом України, повідомили в Білому домі.

Байден після розмови з Путіним вже провів переговори з лідерами Німеччини, Франції, Великої Британії та Італії.