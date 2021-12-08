Конгрес включив до оборонного бюджету допомогу Україні на 300 млн доларів – Reuters

Проєкт оборонного бюджету США (NDAA) на 2022 фінансовий рік передбачає виділення 300 мільйонів доларів на допомогу Україні, повідомили західні ЗМІ. Цю суму, зокрема, передбачається витрачати на підтримку українських збройних сил.

Крім того, 150 мільйонів доларів пропонують виділити на ініціативу гарантування безпеки Балтійського регіону.

Загальний розмір оборонного бюджету, як передбачається, становитиме 770 мільярдів доларів.

Текст документу опублікували 7 грудня, після того, як президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін протягом двох годин обговорювали по відеозв’язку ситуацію довкола України та інші спірні питання.

Як повідомляє «Голос Америки», оборонний бюджет зазвичай ухвалюють за підтримки обох партій. За ухваленням законопроєкту уважно спостерігають представники оборонної галузі та інших зацікавлених сторін, бо це один із небагатьох основних законодавчих актів, які щороку стають законами, а також тому, що зазвичай до оборонного бюджету закладається безліч статей видатків.

Як пише Reuters, у фінальний текст законопроєкту не було внесене положення, яке зобов’язує президента США Джо Байдена запровадити санкції проти трубопроводу «Північний потік – 2» вартістю 11 мільярдів доларів, призначеного для доставки російського газу безпосередньо до Німеччини.

Республіканці наполягали на тому, щоб цей захід був внесений у текст NDAA, стверджуючи, що трубопровід завдасть шкоди європейським союзникам.

Документ, схвалений Палатою представників, має також розглянути Сенат і підписати президент, щоб він став законом.