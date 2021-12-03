«Північний потік-2»: чи затвердить Сенат США обов'язкові санкції щодо «газогону розбрату»?

У Сенаті США тривають гарячі дебати щодо ухвалення оборонного бюджету на 2022 рік. Серед дискусійних питань, зокрема, є протидія «Північному потоку-2». Республіканці та демократи не можуть дійти згоди щодо нових поправок до оборонного законопроєкту.

Палата представників Конгресу США із двопартійною підтримкою ухвалила свою версію оборонного бюджету двопартійно, заклавши туди поправку з обов’язковими санкціями щодо всіх причетних до будівництва російського газопроводу «Північний потік-2». Тепер слово за Сенатом.

Законодавці обох американських партій – і республіканці, і демократи – одностайні у тому, що санкції проти трубопроводу треба запроваджувати. Однак, їхні позиції розбігаються щодо того, як саме і коли це зробити. Тому обидві партії внесли різні варіанти поправок до законопроекту на розгляд Сенату.

Варіант республіканців

Група сенаторів-республіканців на чолі з Джимом Ришем пропонує ухвалити таку саму ініціативу, яку раніше затвердили в Палаті представників. Якщо коротко, то в ній йдеться про те, що президент США зобов’язаний ввести санкції щодо всіх компаній та осіб, причетних до планування, будівництва та введення в дію «Північного потоку-2». Крім цього, поправка не дає Білому дому можливості звільнення від санкцій.

Республіканці наголошують на тому, що заблокувати введення в дію трубопроводу треба негайно, особливо на фоні нового можливого вторгнення російської армії в Україну.

Виступаючи в сесійній залі, сенатор Роджер Вікер закликав колег з обох партій прийти до консенсусу якомога швидше, наголосивши, що Росія може готувати новий напад на Україну в найближчі місяці.

«Загроза серйозна, війська - на кордонах з Україною. І ми маємо право бути стурбованими і уважними щодо останнього кроку пана Путіна в його довгій кампанії з підриву свободи та суверенітету України», – сказав сенатор Вікер. Він висловив сподівання на те, що Сенат затвердить необхідні поправки до оборонного законопроекту.

«Я не хочу війни в Україні, і цього не хочуть ні мої колеги, ні президент Сполучених Штатів. Найпростіший спосіб запобігти вторгненню до наших друзів в Україну – це сильна та рішуча позиція Сполучених Штатів, щоб дати світові сигнал про те, що вторгнення Володимира Путіна в Україну не будуть толерувати», – сказав сенатор Вікер. – «Мета моєї заяви полягає в тому, щоб закликати лідерів Комітету збройних сил і Комітету закордонних справ з обох партій зібратися і досягти згоди: щоб ми дали зрозуміти, якими будуть наслідки».

Варіант демократів

Як повідомляють американські ЗМІ, представники адміністрації Байдена (зокрема, Держсекретар США Ентоні Блінкен) вели довгі розмови з демократами в Сенаті, намагаючись відмовити від голосування за обов’язкові санкції проти «Північного потоку-2», які пропонують сенатори-республіканці.

Але річ в тому, що демократи завжди відкрито підтримували санкції проти російського газопроводу, тож несподіваний розворот і зміна позиції могли б викликати запитання щодо послідовності сенаторів. То ж голова комітету Сенату із закордонних відносин, демократ Роберт Менендез запропонував свій варіант санкцій проти «Північного потоку-2». Він пропонує запровадити їх у випадку нового вторгнення Росії в Україну, на додачу з пакетом інших серйозних санкцій.

Втім, деякі демократи з цим не погоджуються, аргументуючи, що протидія російському газопроводу не має бути підв’язаною ні до чого.

Серед них – конгресвумен Марсі Каптур. Саме вона була співавторкою двопартійної поправки про обов’язкові санкції, яку Палата представників ухвалила раніше, і версію якої зараз пропонують ухвалити сенатори-республіканці.

Марсі Каптур оприлюднила заяву, закликавши своїх однопартійців у Сенаті підтримати негайне введення обов'язкових санкцій.

«Нещодавні російські маніпуляції з газом – це відвертий шантаж Європи в час енергетичної кризи, щоб завершити свій проект згубного впливу», – сказала конгресвумен, наголосивши, що напруга зростає також через стягнення російських військ до кордонів України

Марсі Каптур нагадала, що раніше Конгрес на двопартійній основі тричі голосував за введення санкцій проти «Північного потоку-2», і закликала зробити це знову. Раніше протягом виступу на панелі в Американсько-українській фундації вона висловила сподівання, що це таки відбудеться.

«Я вважаю, що Росія випробовує НАТО, випробовує Адміністрацію Байдена, і очевидно, випробовує Конгрес», – сказала Марсі Каптур. «Що ми зараз робимо в Конгресі? Ви бачили, як Сенат дискутує через введення санкцій проти причетних до «Північного потоку-2». За це одноголосно проголосувала Палата представників. Тепер рішення має прийняти Сенат, і надіюсь, протягом наступних кількох днів ми його будемо мати».