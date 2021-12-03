Штаб ООС: за добу на Донбасі – шість порушень режиму тиші

Російські гібридні війська шість разів порушили режим припинення вогню протягом доби 3 грудня, повідомляє штаб Операції Об’єднаних сил.

При цьому двічі, за даними штабу, обстріли здійснювалися із забороненої Мінськими домовленостями зброї.

«В напрямку Новолуганського ворог здійснив обстріл з мінометів калібру 82 міліметри та ручних протитанкових гранатометів. В бік Широкиного окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. Неподалік Красногорівки російські найманці застосували міномети калібру 120 міліметрів. Біля Водяного, що на Приазов’ї, противник вів вогонь з станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї», – йдеться у зведенні.

Також штаб зафіксував обстріли з гранатометів та стрілецької зброї в районі Катеринівки, зі стрілецької зброї – біля Світлодарська.

«Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли», – додають у командуванні ООС.

Від початку доби 3 грудня обстрілів із боку незаконних збройних формувань не зафіксували.

Бойовики звинувачують Збройні сили України в обстрілах окупованих територій 2 грудня. Об’єктивних підтверджень цьому наразі немає.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами.

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За останніми даними Збройних сил, від 14 квітня 2014 року станом на 17 жовтня 2021 року на території Донецької та Луганської областей загинули 2 719 військових, отримали поранення чи ушкодження 10 368 військовослужбовців ЗСУ.

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, станом на липень 2021 року загальна кількість загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі становила понад 13 тисяч: щонайменше 3 3901 цивільних осіб, приблизно 4 200 українських військових та близько 5 800 членів незаконних збройних угруповань.