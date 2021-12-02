Расстрел безоружных и взрывы в России. На что Путин готов пойти для casus belli с Украиной

Фейковый расстрел беженцев на границе Украины и Беларуси и задержание украинских диверсантов, которые якобы планировали взрывы на территории России, могут быть поисками повода для открытого вторжения в Украину, считает бывший заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин. Радио Донбасс.Реалии разобрало, как устроены последние информационные взрывы, и попросило историка рассказать, как подобное уже использовали сто лет назад.

Казус 1: фейковый расстрел безоружных беженцев

Вброс о том, что украинские силовики якобы расстреляли безоружных беженцев возле границы с Беларусью, в Чернобыльской зоне, уже опровергли в Госпогранслужбе. Но даже без этого видео вызывает много вопросов.

Видео «расстрела» снято в инфракрасном диапазоне, или, по-другому, в режиме ночной съемки. Оно очень плохого качества, поэтому рассмотреть подробности сложно: мы просто видим силуэты в кромешной тьме и отлетающие от оружия гильзы.

Если верить информации, размещенной на видео, то действие происходит в районе населенного пункта, который называется Прилуки (латиницей – PRILUKI), время съемки – 3 часа 51 минута 29 ноября. В кадре удается насчитать 27 человек, но их может быть и больше. Люди медленно передвигаются двумя параллельными рядами. Потом первый человек в ближнем к камере ряду падает. Люди начинают бежать в обратном направлении. При этом падают еще человек семь. Потом в кадр вбегает минимум пять вооруженных экипированных людей. Один из них открывает огонь по убегающим. При этом перед ним, на линии огня, расположились другие экипированные люди, но никто из них не падает. Потом из видео вырезаны 33 минуты. И на следующем кадре видно тепловое пятно, которое напоминает тела, сваленные в кучу. По сообщениям некоторых пропагандистских сайтов, стреляли по беженцам в Чернобыльской зоне.

Взломы и «голый король»

Фейковую новость подхватили и российские СМИ, и СМИ, подконтрольные гибридным силам России на Донбассе.

По информации украинского Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, впервые видео опубликовали в фейсбуке, взломав страницу пользователя Василия Румака.

А разогнали фейк, взломав 1 декабря сайт издания «Детектор медиа». Там разместили текст, который назвали «Хід короля. Ахметов завдає удару у відповідь». Взломщики написали, что бизнесмен Ринат Ахметов якобы купил видео у пограничников, чтобы дискредитировать президента Украины Владимира Зеленского в глазах мирового сообщества.

Отметим, что текст фейка написали с множеством ошибок, в том числе орфографических и пунктуационных, с использованием украинских калек с русского языка. Например, написали с ошибкой фамилию президента Украины – «Зеленскьким», использовали кальку «приймали участь», «мирової спільноти».

Чьи Прилуки?

Распространители фейка назвали события на видео российской провокацией: якобы российские спецслужбы доставили мигрантов из арабских стран к украинско-беларусской границе и организовали ее пересечение. А украинские военные якобы применили оружие, чтобы защитить границу.

Если мигранты пересекали границу в районе населенного пункта Прилуки, то чьи это Прилуки?

От украинских Прилук (это Житомирская область) до границы с Беларусью более 5 км, но отсюда далеко до Чернобыльской зоны. Есть и в Беларуси приграничное село Прилуки. От него до границы с Польшей – порядка 600 метров. И именно возле границы с Польшей на территории Беларуси скопились тысячи мигрантов.

Что не так с видео

Видео с «расстрелом» мы попросили прокомментировать режиссера видеомонтажа Радио Свобода Екатерину Таликову. Она обратила наше внимание на такие моменты:

Видео очень низкого качества. У ночной съемки не будет таких пикселей, качество будет хотя бы 480 – а здесь просто пятна. Посмотрите аналогичные ночные видео с фронта, видео животных на ловушки в Чернобыльской зоне – там отличное качество. Это похоже на фальсификат под ч/б;

Нет никаких элементов местности, нет никаких других источников света, которые были бы в дикой природе – это вообще может быть павильон. Нет также источников света у самих фигурантов видео – как они стреляют? Как переходят границу? Опять же смотрим аналогичные ночные видео: всегда есть ландшафт, предметы имеют силуэты;

Почему, если это случайная камера наблюдения, у кадра такая идеальная композиция: все бегут в кадре?

Так, к примеру, выглядит обычная ночная съемка (с 2:05):

Режиссер видеомонтажа Влад Машкин также посмотрел материал: он полагает, что это видео специально изготовлено в плохом качестве, чтобы на нем невозможно было рассмотреть детали, при чем его еще и блюрили (размывали). Поскольку условные военные забегают в кадр размытыми, Влад допускает, что съемка велась на технику с объективом, а не на что-то простое. Возможно ли видео реальной стычки специально обработать так? Допускает, что можно.

Казус 2: «Украинские террористы»

На следующий день после видео с якобы расстрелом мирных мигрантов ФСБ России отчиталась о том, что украинские диверсанты якобы готовились что-то взорвать на территории России. Условных диверсантов задержали. Один из них, которого представили как Александра Цилыка, якобы хотел взорвать два взрывных устройства мощностью 1,5 кг в тротиловом эквиваленте. Что планировали взорвать, в спецслужбе не уточняют. Но уже опубликовали видео с задержанными.

Сделал схрон, заложив туда два самодельных взрывных устройства

«Уроженец Украины, города Киева. В мае 2021 года был завербован сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины. 11 октября 2021 года незаконно пересек границу с Российской Федерацией. На территории Российской Федерации, выбрав место, сделал схрон, заложив туда два самодельных взрывных устройства», – рассказывает на видео ФСБ Александр Цилык.

Путин дает Байдену альтернативу: ядерная война или конфедерация с ОРДЛО в Украине – Золотухин

В Беларуси ни перед чем не останавливаются в применении силы к гражданам своей страны, а уж к иностранцам и подавно, считает Дмитрий Золотухин, заместитель министра информационной политики 2017-2019 гг. Поэтому нельзя исключать, что расстрел, показанный на видео, действительно был.

«Для того, чтобы его каким-то образом обыграть и использовать в своих целях, российские и беларусские спецслужбы в сотрудничестве создали такой вот месседж и обвинили в том, что это происходило на территории Украины. Хотя не исключено, что инцидент действительно имел место, – но был он на территории Беларуси, и случился между мигрантами (либо какими-то другими людьми) и силовиками Беларуси», – предполагает Золотухин.

Во взломе «Детектор медиа» и распространении фейка про Рината Ахметова тоже легко заподозрить действия российских спецслужб, ведь такое происходит не впервые, утверждает эксперт.

Один из основных интересов российских спецслужб – дестабилизация внутри Украины

«Упоминание Ахметова – это еще больше убеждает в этом. Потому что одним из основных интересов российских спецслужб является дестабилизация внутри Украины. И дестабилизации можно достичь путем того, чтобы продолжать сталкивать президента, органы власти, и других участников конфликта, в том числе Рината Ахметова, который сейчас декларирует и президентом, и офисом президента как основной враг государства», – анализирует тактику спецслужб России Дмитрий Золотухин.

Могут ли фейки с расстрелами и задержания «диверсантов» говорить о поиске casus belli со стороны России? Эксперт напоминает, что в 2017 году руководитель СБУ Василий Грицак уже сообщал о том, что российские спецслужбы хотят инсценировать теракты, чтобы потом оправдать открытое военное вторжение в Украину.

Фейк привел к войне

«Casus belli постоянно формируется. Мне отчетливо помнится 1 марта 2014 года, когда во всем информационном пространстве России начал распространяться «новость» о якобы том, что Дмитрий Ярош, лидер «Правого сектора», якобы призвал Доку Умарова к какому-то наступлению на Кремль, – вспоминает Золотухин. – Это и стало основанием для решения Совета Федерации России предоставить Владимиру Путину право использовать армию на территории Украины. Тогда, фактически, фейк привел к войне».

Что до роли Беларуси, то Александр Лукашенко, как говорит Золотухин, стал уже «вторым Пушилиным»: превратился в марионетку Путина, у него нет собственного мнения в переговорах, – только месседжи Кремля. И конфликты между Украиной и Беларусью будут только углубляться.

Конечная же цель дестабилизации Украины Кремлем – это Вашингтон. Дмитрий Золотухин предполагает, что Путин добивается от президента США Джозефа Байдена встречи, чтобы предложить альтернативу: или большая война (возможно, с ядерной составляющей) с центром в Украине, или давление на Украину, чтобы создать конфедерацию.

Вернуть Донбасс в Украину на условиях Кремля

«То есть, вернуть Донбасс в Украину на условиях Кремля. Это означает, что у ОРДЛО должны быть свои суды, свои правоохранительные органы и свое представительство в парламенте, которое будет блокировать любые попытки Украины идти по пути прогресса, евроинтеграции и интеграции в НАТО», –прогнозирует эксперт.

Спецслужбы России делают свою работу: осуществляют фейковые операции, распространяют фейки в СМИ, и тем самым дают поводы для оправдания войны, но решение о войне, убежден Золотухин, все равно будет принимать президент России Владимир Путин. И он может это сделать в любой момент.

И нацисты, и коммунисты casus belli использовали одинаково – историк

Тактика мнимых или реальных приграничных инцидентов, которые оправдывали боевые действия, была характерна и для режима Гитлера, и для коммунистического Сталина, рассказывает Иван Гоменюк, историк, основатель исторического фейсбук-сообщества «Пустощі східноєвропейскої Кліо».

Например, чтобы оправдать вторжение в Польшу, фашисты реализовали несколько десятков разных провокаций на границе, однако Гляйвицкий инцидент – самый известный и медийно раскрученный. Немецкому народу, говорит историк, надо было показать, что, мол, Польша напала на Германию, захватила немецкую радиостанцию в городе Гляйвиц (Глейвиц) и убила немцев. И поляки якобы вышли в эфир и призвали всех поляков Силезии поднять восстание против немцев. Но эта провокация была не очень удачной.

Достаточно было пресс-релиза для обоснования агрессии

«У них все пошло не так. Они захватили, на самом деле, не ту радиостанцию, какую надо было. Она не выходила в эфир. Но, когда руководитель операции обратился к Гиммлеру и сказал, что все испорчено, тот ответил: волноваться не надо, в прессу уже пошел пресс-релиз о том, что поляки на нас напали в нескольких местах на границе. По большому счету, этой провокации могло и не быть, – достаточно было пресс-релиза, который заранее направили в международную прессу и в немецкую прессу как обоснование агрессии», –анализирует тактику немцев историк.

Так же, фейково, коммунисты организовали Майнильский инцидент, который стал формальным оправданием для советско-финской войны 1939 года.

Смысл был в том, чтобы объяснить своему народу: мы вынуждены защищаться

«Вроде бы финская артиллерия обстреляла советский населенный пункт и пограничную заставу. В конце концов выяснилось, что, скорее всего, никакого обстрела не было, потому что, вопреки сообщениям о жертвах с советской стороны, – потом не назвали ни их фамилий, не было торжественных похорон, что было бы логичным, – приводит доказательства фейковости обстрела Иван Гоменюк. – Смысл был в том, чтобы объяснить своему народу: у нас агрессивный сосед, мы вынуждены защищаться. И наша военная операция, как в случае с Польшей со стороны Германии, так и в случае с Финляндией со стороны Советского Союза является справедливой, мы защищаемся. Мы не нападаем».

А еще историк обращает внимание на то, что эти приграничные инциденты не происходили на ровном месте, – их долго готовили. Например, Германия, как говорит Гоменюк, долго раскручивала пропагандистский маховик, и не только для немцев, но и для внешнего мира, чтобы убедить общественность и политиков, что не надо помогать Польше. Точно так же и СССР готовил войну с финнами сначала с помощью пропаганды: распространяли информацию и преследованиях коммунистов в Финляндии.

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