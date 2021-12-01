Александр Лукашенко на совещании с белорусскими силовиками заявил, что если конфликт между Украиной и пророссийскими группировками в Донецке и Луганске – или непосредственно с Российской Федерацией – вспыхнет с новой силой, то он вступит в войну на стороне России. Тем не менее, он добавил, что по его данным Россия не готовится наступать на Украину, иначе белорусские военные и сам Лукашенко знали бы об этих планах.

Также Лукашенко отметил, что Украина зря сосредоточила около 8-ми тысяч силовиков на белорусско-украинской границе. В последний месяц украинская и американская разведки сообщают о сосредоточении российских войск у украинских границ – западные лидеры сообщают о возможном повторном вторжении в Украину. Одновременно Лукашенко, по мнению Запада, искусственно устроил на границах с ЕС миграционный кризис. Ко вторжению нелегальных мигрантов из Беларуси готовится и Украина, объявив о спецоперации «Полесье» с участием пограничников, бойцов Нацгвардии, полиции и других резервистов.

Сообщит ли Путин Лукашенко о том, что готовится напасть на Украину? Как поведет себя в этом случае Лукашенко – даст плацдарм для наступления на Украину –​ или введет и собственные войска? И насколько Украина готова защищать более чем тысячу километров границы с Беларусью? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорили обозреватель белорусской службы Радио Свобода Юрий Дракахруст и заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь.

– Юрий, как вы объясняете такую угрозу из Минска – Лукашенко боится сосредоточения украинских войск у белорусской границы, Путин попросил, Лукашенко пытается понравиться Путину на фоне его противостояния с Западом, ваш вариант?

– Скорее последнее. Лукашенко демонстрирует, что он лоялен Москве. Кроме того, он живет в довольно своеобразном мире: он считает, что находится в кольце врагов, Запад продолжает хотеть его свергнуть, может быть, даже вооруженным путем. Украина – это западный плацдарм, и он говорит, что я вам дам отпор. Именно поэтому он говорит,, что он вместе с Путиным, поэтому и заявил, что если Польша разместит у себя ядерные ракеты, то он попросит Россию разместить у себя ядерные ракеты

В этом интервью есть еще одна розочка на торте – это прямое заявление Лукашенко насчет Крыма. Он сказал, что Крым – это российская земля, и я туда собираюсь поехать. Но, тем не менее, заявление о готовности воевать на стороне России – я думаю, что это все-таки пока блеф. Лукашенко ведь что сказал на самом деле: мы не останемся в стороне. Но не остаться в стороне – это не значит принимать прямое участие в боевых действиях. И даже не означает давать коридор. Мы будем поддерживать. Потому что есть несколько вещей, которые он понимает: страшная непопулярность такой войны и даже пропуска российских войск через Беларусь, санкции против Минска, и самое главное для Лукашенко – что ему, конечно же, сразу же скажут спасибо, а потом российские войска просто останутся в Беларуси. И тогда какой из него будет президент?

– Если Лукашенко хочет понравиться Путину – то зачем? Что ему нужно от Москвы прямо сейчас?

– Нужно то же, что и всегда: политическая поддержка, деньги. Запад готовит новый пакет санкций, есть перспектива еще более жестких санкций. Санкции – это в любом случае потери для белорусской экономики. А кто их может компенсировать? Путин может. А для этого нужно делать как минимум жесты, которые понравятся Кремлю.

– Михаил, Лукашенко заявил о том, что Путин не собирается нападать на Украину, потому что, по его мнению, он бы знал об этом. Как вы думаете, если Путин вынашивает подобные планы – он оповестит своего союзника?

– Начиная с 1999-го года, когда была создана союзная группировка войск Союзного государства России и Беларуси, Вооруженные Силы Республики Беларусь находятся фактически в командовании Вооруженных Сил Российской Федерации. И украинская армия воспринимала уже с 1999-го года Беларусь как военного союзника России со всеми вытекающими обстоятельствами. Что касается возможного вторжения России в Украину, то Лукашенко будет знать об этой операции исключительно только в части, которая будет зависеть от него. А он будет обеспечивать аэродромную сеть для переброски авиации России, дислокацию Сил специальных операций России, разведывательных сил России, естественно будут размещаться ракетные войска. И, конечно, могут размещаться и сухопутные войска. Если мы внимательно посмотрим на учения Запад-2021, а еще раньше на Запад-2017, то первая танковая армия по сценарию за 4 дня проходила территорию Беларуси и оказывалась у границы с Польшей с готовностью выдвинуться в сторону Варшавы, Сувалкского коридора и стран Балтии. Поэтому здесь от Беларуси мало что зависит. Это уже фактически аннексированная территория, которая полностью находится не только в геополитическом пространстве России, но и в военно-политическом. Власть Лукашенко ограничивается только тем, что Путину удобно и комфортно, чтобы этот менеджер держал ситуацию в Беларуси под контролем.

– Михаил, готова ли Украина к отражению возможной атаки со стороны Беларуси – и насколько много там украинских силовиков? 8 тысяч, как говорит Лукашенко? И если да – то на какие цели они заточены – ловить мигрантов или отражать нападение?

– Начиная с 2014-го года Украина усилила оборону на всех направлениях. И особенно после учений Запад-2017, когда стало понятно, что Россия будет использовать территорию Беларуси для разворачивания своей авиации, ракетных войск и ССО. Я напомню, что между Украиной и Беларусью плацдарм для наступления не очень качественный, не очень комфортный для проведения сухопутных операций. Леса, болота. Для танковых бросков это не очень хорошо. У России хватает мест, где можно провести против Украины танковые броски – начиная от Клинцов и дальше. 20-я армия сейчас расположена таким образом, что за 10 километров от украинской границы находятся все необходимые подразделения. Поэтому территория Беларуси интересна для России для переброски передовых отрядов авиации, ракетных войск и сил специальных операций. С нее по всей глубине Украины можно организовать и налеты авиации, и ракетные удары, и действия сил ССО и разведки. Для Украины это не сюрприз, мы наращиваем там силы противовоздушной обороны, силы противодиверсионной обороны, очень активно развивается территориальная оборона, которая как раз предназначена для борьбы с диверсионными группами противника, изучаются и танкоопасные направления. И 8 тысяч силовиков – это не про это. Это про миграционный кризис.