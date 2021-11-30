Лукашенко заявив, що Крим «де-факто і де-юре російський», і планує поїхати на півострів

Олександр Лукашенко заявив, що «Крим де-факто і де-юре став російським» після невизнаного ООН, ЄС, США, Україною та її союзниками «кримського референдуму». Про це він сказав в інтерв’ю гендиректору агентства «Россия сегодня» Дмитру Кисельову, повідомляє білоруське агентство БЕЛТА.

Лукашенко також заявив, що має намір відвідати окупований Крим і щодо цього є домовленість з президентом Росії Володимиром Путіним. Почати таку поїздку він хотів би з відвідин Севастополя. При цьому точні терміни, коли могла б відбутися така поїздка, поки що не визначено. Олександр Лукашенко заявив, що його приїзд до Криму означатиме «визнання півострова частиною Росії».

Олександр Лукашенко стверджує, що має цілковите право на відвідування анексованого Криму, «під чиїм би він там протекторатом, керівництвом і чий би не був Крим». «Це і мій Крим», – сказав він.

У МЗС України заяву Лукашенка наразі не коментували.

У серпні 2021 року Лукашенко заявляв, що визнає анексований Крим російським, «коли останній російський олігарх почне постачати продукцію на півострів».

Країни Заходу не визнали перемогу Лукашенка на виборах президента в Білорусі через фальсифікації, а також запровадили проти Мінська кілька пакетів санкцій. Вони закликають провести в країні нові вибори із дотриманням демократичних стандартів.

Росія анексувала Крим у 2014 році, після чого Україна, США та Євросоюз запровадили низку економічних санкцій, які щороку продовжують.