«Якщо Україна спробує вирішити конфлікт з Росією, Білорусь не залишиться осторонь» – Лукашенко

Якщо Україна спробує вирішити конфлікт з Росією, Білорусь не залишиться осторонь, заявив у понеділок на зустрічі з Міноборони Олександр Лукашенко. Він заявив, що Захід буцімто вигадав фейк про плани Росії напасти на Україну.

«Вони (Захід – ред.) чудово розуміють: якщо вони знову розв’яжуть війну на Донбасі чи десь на кордоні з Росією, Білорусь осторонь не залишиться. І ясно, на чиєму боці буде Білорусь. Вони це розуміють, тож почали посилювати свій північний, білорусько-український кордон. Хоча до цього жодних фактичних причин сьогодні немає. Там абсолютна тиша і навіть спокійніша, ніж було раніше», – цитує Лукашенка агенція БелТА.

Лукашенко, який прийшов на зустріч у формі «головнокомандувача», зазначив, Білорусь не брязкає зброєю, але готова відповісти.

«У мене таких відомостей про планований напад Росії на Україну немає. Але якби такі задуми були, то білоруські військові, у тому числі я, про це б знали, нас би повідомили», – додав Лукашенко.

Україна нині постала перед низкою викликів щодо безпеки своїх кордонів у звʼязку з військовою присутністю Росії біля кордонів з одного боку, і міграційною кризою на кордонах сусідніх Польщі та Білорусі – з іншого. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна контролює свої кордони і готова до можливої ескалації з боку Росії.