Путін почне з масштабних провокацій вже за півтора місяці – Павло Клімкін

Клімкін нагадав, що до Конгресу США вже внесено пропозицію не визнавати Путіна легітимним керівником Росії після 2024 року.



Як і коли може піти в наступ Росія? Як Захід може підтримати Україну? Хто має більше «козирів»: Байден чи Путін? Чи можна порівнювати нинішнє протистояння з Холодною війною? Про це, а також про власну роль у Харківських угодах, імідж України після заяв про «держпереворот» та «вагнергейту» Павло Клімкін розповів у «Суботньому інтерв’ю» Радіо Свобода.

